Sterke focus op natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Door een partnerovereenkomst te ondertekenen met NL Greenlabel, zet Heembouw een belangrijke stap in het meetbaar maken van de waarde van een natuurinclusieve leef- en werkomgeving.

De visie en missie van NL Greenlabel en Heembouw sluiten goed op elkaar aan. Beide partijen zetten in op duurzame en natuurinclusieve projecten. “We willen een positieve impact maken op mensen, hun leefomgeving en de natuur. In al onze projecten integreren we maatregelen die bijdragen aan meer biodiversiteit, klimaatadaptatie en het welzijn van de gebruikers,” vertelt Rinus Verhey, directeur Heembouw Bedrijfsruimten.

“De methodieken én het Register Duurzame Leefomgeving die NL Greenlabel biedt, helpen ons om de waarde van dit soort maatregelen voor onze klanten meetbaar te maken en de kracht van onze concepten in een vroeg stadium zichtbaar te maken”, vult Robert Dolieslager, hoofd ontwikkeling Heembouw Bedrijfsruimten aan.

“Daarnaast verbreden en verdiepen we met dit partnerschap en het netwerk van meer dan 220 partners onze kennis en inzichten in verschillende duurzaamheidsthema’s. Hiermee kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn. En het helpt ons bij de verdere ontwikkeling van groene innovatieve woon- en werkconcepten.” Met Heembouw Bedrijfsruimten, sluiten ook de twee andere klantgroepen van Heembouw, Kantoren en Wonen, zich aan bij NL Greenlabel.

Op de foto v.l.n.r: Rinus Verhey, Frank Del Gatto, Lodewijk Hoekstra en Robert Dolieslager.