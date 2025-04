Leegstaande kantoren bieden ruimte voor duizenden extra woningen

Tijdens een uitzending van BNR’s The Daily Move pleitte Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd, voor het benutten van ongebruikte kantoorruimte als oplossing voor de woningcrisis.

Hij presenteerde de Full House Deal: een initiatief van drie organisaties, waarbij vijf koplopers per 1 januari 2026 aan de slag gaan om hun kantoorruimte slimmer in te zetten. Het doel: ruimte vrijmaken voor woningbouw, kosten besparen én CO 2 reduceren.

Kern van de Full House Deal

Bedrijven reorganiseren hun ruimtegebruik

Vrijgekomen meters komen beschikbaar voor woningbouw

Resultaat: minder verspilling, lagere kosten en grote CO 2 -winst

-winst Eén deelnemende organisatie met 5.000 medewerkers kan hierdoor ruimte vrijmaken voor circa 250 woningen

Op 29 oktober wordt de deal officieel ondertekend door de eerste vijf organisaties tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving in Utrecht. Het programma gaat van start op 1 januari 2026 en wordt na één jaar geëvalueerd.

Oproep aan politiek en bedrijfsleven

Tijdens de uitzending deed Wietse Walinga een duidelijke oproep: het potentieel ligt voor het oprapen, nu is het tijd om barrières weg te nemen. De kabinetsdoelstelling van 15.000 transformatiewoningen per jaar is een stap in de goede richting, maar niet toereikend voor de woningnood én de klimaatopgave die ons wacht. "15.000 mag nooit het plafond zijn – het is de ondergrens. De ruimte is er. De wil ook. Nu nog de regels die het mogelijk maken.”

Krapper CO 2 -budget

De bouwsector staat voor een CO 2 -budget dat snel krapper wordt. Nieuwbouw drukt zwaar op dat budget – terwijl hergebruik van bestaande ruimte tot wel 50 tot 70 procent minder COâ‚‚-uitstoot met zich meebrengt. De Full House Deal biedt dus niet alleen een antwoord op de vraag naar meer woningen, maar ook een route naar klimaatverantwoord bouwen. Duurzaam Gebouwd roept beleidsmakers op: maak ruimtebeleid onderdeel van klimaatbeleid. Versoepel procedures, stimuleer hergebruik fiscaal en versnel vergunningen. Laat zien dat woningbouw én duurzaamheid samen kunnen gaan.

Organisaties die verantwoordelijkheid willen nemen, zijn welkom om aan te sluiten. De Full House Deal laat zien wat er mogelijk is als overheid en bedrijfsleven samen durven bewegen.

Full House Deal is een initiatief van YNNO, Net OS, Smart WorkPlace en Duurzaam Gebouwd. Luister hier de uitzending bij BNR terug. Meedoen? Stuur een bericht naar walinga@duurzaamgebouwd.nl of neem contact op via de website van Duurzaam Gebouwd.