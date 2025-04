Rapport belicht wat praktisch opgeleide Gen Z’ers écht willen

De Nederlandse technische sectoren staan aan de vooravond van een groot probleem: een flink deel van de ervaren vakmensen uit de babyboom- en Generatie X-groepen gaat met pensioen, terwijl de instroom van jonge, praktisch opgeleide werknemers stokt. In sectoren als de bouw, industrie en transport & logistiek ontstaat daardoor een gevaarlijk gat. Uit cijfers van TNO en het CBS blijkt dat meer dan de helft van de werkgevers nu al kampen met personeelstekorten – een trend die de komende jaren alleen maar zal verergeren.

Gebaseerd op een breed onderzoek onder 1.900 praktisch en theoretisch opgeleide Gen Z’ers (in opdracht van de bank door Ipsos uitgevoerd) geeft ABN AMRO antwoord op de vraag wat werkgevers in de sectoren industrie, transport en bouw kunnen doen om praktisch opgeleide Gen Z’ers te bereiken en te behouden. In het rapport staan praktijkvoorbeelden van bedrijven in deze drie sectoren, waaronder Facta, Van Wijnen, Modderkolk en St vd Brink, die deze generatie goed weten te bereiken. Zie hieronder een samenvatting van het rapport:

Uit het onderzoek blijkt dat praktisch opgeleide jongeren andere prioriteiten hebben dan theoretisch opgeleide jongeren. Praktisch opgeleide Gen Z’ers verwachten:

Duidelijkheid en financiële zekerheid: een vast contract, een eerlijk salaris en transparante verwachtingen

Inhoud die ertoe doet: concreet werk, mooie en tastbare dingen maken waar ze trots op kunnen zijn

Een professionele omgeving: goede begeleiding, degelijk materiaal en respectvolle collega’s

Opvallende cijfers uit het onderzoek over praktisch opgeleide Gen Z’ers:

45 procent van alle studenten in Nederland volgt een praktische opleiding (467.000 studenten)

69 procent van de praktisch opgeleiden Gen Z’ers wil een vast contract (tegenover 57% van theoretisch opgeleiden)

80 procent noemt een goed salaris de belangrijkste factor bij het kiezen van werk

Slechts 40 procent vindt betekenisvol werk heel belangrijk, tegenover 59% bij theoretisch opgeleiden

74 procent vindt een professionele werkplek met goed materiaal essentieel

Om deze doelgroep als werkgever effectief te bereiken, is het belangrijk om duidelijkheid te bieden over contractvorm, salaris en groeiperspectief, te investeren in goede werkomstandigheden en de focus te leggen op concrete werkzaamheden en projecten. Het rapport benadrukt dat helderheid en praktische waarde daarbij centraal staan.

Bekijk alle rapporten van ABN AMRO.