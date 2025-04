Zien: slimme energiemeting en monitoring voor CO2-neutrale fabriek en kantoor

Hoe maak je een kantoor én een 11.400 m² grote fabriek, waar jaarlijks miljoenen installatiedozen en duizenden verdeelkasten worden geproduceerd, CO 2 -neutraal? Het antwoord ligt in slimme energiemeting, monitoring en beheer. Tijdens een kennissessie krijg je dit met eigen ogen te zien, aan de hand van een rondleiding door de CO 2 -neutrale fabriek en het kantoor van ABB.

Het kantoor en de fabriek van ABB in Ede zijn sinds 2022 CO 2 -neutraal, als onderdeel van 12 CO 2 -neutrale locaties wereldwijd. Deze transformatie werd mogelijk door het combineren van digitale technologieën, energieverlagende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Slimme monitoring en aansturing

Het kantoor en de fabriek zijn uitgerust met 75 energiemeters, waaronder slimme meters die gekoppeld zijn aan machines. Deze meters bieden gedetailleerd inzicht in het energieverbruik, in combinatie met ABB Ability en Asset Manager. Voor installateurs biedt dit belangrijke data om energiebesparingen te identificeren en optimalisaties door te voeren.

Energiemanagementsysteem

Met het energiemanagementsysteem heeft ABB de energie-efficiëntie flink verhoogd, zonder de aansluitcapaciteit te hoeven uitbreiden. Dit resulteerde in een besparing van ongeveer 20% op het energieverbruik. Het systeem maakt het ook mogelijk om een Warmte Koude Opslag (WKO) te implementeren, wat gasverbruik overbodig maakt. In de nabije toekomst wordt een slim gebouwbeheersysteem geïnstalleerd, dat verlichting en klimaat regelt met behulp van technologieën zoals Cylon en KNX.

Aan de slag?

Meld je aan voor de rondleiding in Ede en ontdek hoe jij als installateur of adviseur kunt bijdragen aan duurzame, energie-efficiënte oplossingen!

Data en meer details

De rondleidingen vinden op de volgende data plaats:

Donderdag 15 mei 2025

Donderdag 10 juli 2025

Donderdag 18 september 2025

Donderdag 13 november 2025

LET OP: vol = vol

Op deze pagina lees je meer details.