Veiligheid als sleutel tot duurzaamheid

Een duurzame gebouwde omgeving is meer dan alleen energieneutraal en circulair. Het fundament voor een wijk, industrie- of bedrijventerrein van de toekomst is namelijk veiligheid. “Een essentieel element”, zo geeft Henk van der Vaart van SPIE Nederland aan, “maar beveiligingsvraagstukken worden tegelijkertijd alsmaar complexer.” Henk praat met Duurzaam Gebouwd over innovatieve oplossingsrichtingen.

Foto boven: Henk van der Vaart van SPIE Nederland

Het duurt niet lang voordat we doorhebben dat we te maken hebben met een gepassioneerde professional. Henk vindt het belangrijk dat het thema veiligheid meer aandacht krijgt. In het bijzonder geeft hij het belang aan van het bewaken van volledige gebieden, waarbij er meer en gedetailleerde informatie vrijkomt over onder andere indringers en andere gebeurtenissen. “Traditionele systemen beperken zich vaak tot perimeterbewaking, de bewaking met elektronische systemen van gebouwen en het aangrenzende domein. Daarmee krijg je niet het complete plaatje te zien en blijven er veiligheidsvraagstukken openstaan. Wij merken dat opdrachtgevers graag zien dat je personen continu kunt volgen, in plaats van dat ze camerabeelden in en uitlopen. Zo kun je direct de juiste ingreep doen.”

Dat kan anders. Dat illustreert Henk door de werking van LidarVision te laten zien. Een driedimensionaal beveiligingssysteem, dat gebruikmaakt van volumetrische detectie. Henk: “Hiermee kunnen we volledige gebieden bewaken, met meer informatie. En meer details. Het systeem detecteert namelijk indringers in het bewaakte gebied en verstrekt gedetailleerde informatie over onder andere locatie, grootte, snelheid en het bewegingspad van mogelijke indringers.”

Nauwkeurige 3D-weergave en gebruik AI

Het systeem maakt gebruik van artificiële intelligentie (AI) en driedimensionale kaarten in de vorm van digital twins. “Zo ook van 3D-Lidar en andere geavanceerde detectiemogelijkheden. Hiermee krijg je een nauwkeurige driedimensionale weergave van het bewaakte gebied.” Een mobiele applicatie zorgt ervoor dat er flexibiliteit is: “Je krijgt hiermee in twee dimensies een overzicht van het bewaakte gebied, over indringers en andere gebeurtenissen. Hiermee blijf je dus in realtime op de hoogte van de beveiligingsincidenten.”

Daarna vat Henk de voordelen van de toepassing van LidarVision samen: “Je hebt een volledig overzicht in 3D, met realtime detectie en tracking. Je vermindert valse alarmen omdat je vooraf beslist wat je wilt detecteren en dankzij de Lidar-technologie in alle weersomstandigheden en is compatible met diverse security management platformen. En op de mobiele applicatie krijg je direct een overzicht van beveiligingsincidenten, waar je op dat moment ook bent.”

Privacyvraagstuk

Onvermijdelijk is dan het hoofdstuk privacy-gevoeligheid. Iedereen wil natuurlijk weten hoe dit aansluit op de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). “Er is geen mogelijkheid tot identificatie van bepaalde personen. Dus je weet niet wie het is, maar weet wel waar ze zijn door precieze detectie. Geautoriseerde personen hebben toegang tot de alarmzone. Ben je onbevoegd, dat weet het systeem dat en wordt daar melding van gemaakt. Hiermee maak je dus geen inbreuk op de AVG.”

Ideale klanten voor de technologie zijn er volgens Henk zeker, al is er sprake van een flexibele opstelling. “Vanzelfsprekend zien we dat energiecentrales, industrieterreinen en luchthavens hier goed gebruik van kunnen maken. Evenals overheidsinstanties zoals defensie, politie en stadsbewaking. Het gaat hier om een flexibele opstelling die je aan de gevel ophangt, dus het is ook een interessante oplossing voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en gebouweigenaren.” En hij schetst een situatie waarin de technologie van pas komt: “Door 3D-mapping kun je, als een groep met kwade bedoeling uiteenstuift, de verschillende personen volgen. Als er onrustige situaties in de omgeving zijn, kun je bijvoorbeeld een jaar lang monitoren.”

Veiligheid en duurzaamheid

Tot slot maakt Henk de verbinding tussen veiligheid en duurzaamheid, als je LidarVision toepast. “Ten eerste is er een stukje duurzaamheid als we kijken naar hoe personeel wordt ingezet. De persoon die naar het object of de zogenoemde non-friendly toe moet, kan gerichter gestuurd worden. Zo is duidelijk hoe ver de persoon er nog vanaf is, waardoor je meer persoonlijke veiligheid creëert. Ook is er minder personeel nodig. De tweede pijler is de technische duurzaamheid. Er zijn minder camera’s om in de gaten te houden en in vergelijking met traditionele systemen heb je geen camerabanden die meelopen. Je bespaart energie en stroom.”

Duurzaamheid en digitalisering

De inzet op veiligheid is ook wat Marc Kooij betreft duidelijk te koppelen aan duurzaamheid en digitalisering. “Door de inzet van technologie kunnen we het veiligheidsniveau van gebouwen én personeel verhogen. We denken bij gezondheid vaak aan het binnenklimaat, het groen en de voeding van gebruikers, maar mogen best vaker stilstaan bij het onderdeel veiligheid. Hier schuilen nog grote kansen voor onder andere gebouweigenaren en projectontwikkelaars, om niet alleen situaties te monitoren en persoonlijke veiligheid te vergroten, maar ook om energiebesparing toe te passen.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: SPIE Nederland