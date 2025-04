EV-oplossing speelt in op EU-regelgeving en duurzaamheidsdoelen

Om de overstap naar EV te versnellen lanceert Schneider Electric de Charge Pro, een vereenvoudigde laadervaring. De open oplossing zorgt voor snelle installatie en vereenvoudigt terugbetalingen ter ondersteuning van de elektrificatie van wagenparken. Daarnaast loopt er vanaf 16 april tot en met 31 december 2025 een Cashback actie voor de Charge Pro.

De Charge Pro heeft een aantal unieke eigenschappen en voordelen. Zo noemt Schneider Electric de externe monitoring via een gebruiksvriendelijke mobiele app. Daarnaast beperkt de oplossing stroomonderbrekingen om de uitrol van laadinfrastructuur in meergezinswoningen en appartementen te versnellen.

Verder speelt de oplossing in op de EU-richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD), waarmee EV-laadvoorzieningen vóór 2027 een aanpassing nodig hebben. “Met Charge Pro biedt Schneider Electric een complete en betaalbare eMobility-oplossing die inspeelt op de belangrijkste groeibarrières in een gefragmenteerde en complexe markt”, laat Schneider Electric weten.

Kant-en-klare oplossing

Charge Pro is meer dan alleen een laadstation – het maakt deel uit van een volledig geïntegreerde, kant-en-klare oplossing die het laadproces van begin tot eind vereenvoudigt. Hiermee kunnen Charge Point Operators (CPO’s) en gebouweigenaren eenvoudig bestaande installaties upgraden of nieuwe laadfaciliteiten opzetten.

Ook voor installateurs zorgt het systeem voor een snelle en soepele installatie. De open software-structuur maakt het bovendien mogelijk om laadtijden efficiënt te registreren, waardoor CPO’s medewerkers die hun zakelijke EV thuis opladen eenvoudig kunnen vergoeden. "Terwijl de markt en de regelgeving zich in hoog tempo ontwikkelen, blijft Schneider Electric voorop lopen in het nieuwe energietijdperk", zegt Nadège Petit, Chief Innovation Officer bij Schneider Electric.

EU-regelgeving en duurzaamheidsdoelen

"Charge Pro bouwt voort op onze honderdjarige geschiedenis van innovatie op het gebied van energiebeheer en biedt een open, betaalbare en efficiënte oplossing voor het opladen van EV's die ontworpen is om bedrijven in staat te stellen hun wagenpark eenvoudig te elektrificeren. Door de overstap naar elektrisch rijden te vereenvoudigen voor wagenparkbeheerders, gebouweigenaren, installateurs en bewoners van meergezinswoningen, helpen we niet alleen bij het naleven van EU-regelgeving, maar versnellen we ook de duurzaamheidsdoelen van bedrijven en dragen we actief bij aan de energietransitie."

Subsidie

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van de laadinfrastructuur op hun bedrijfsterrein. Daarover adviseert Jacco Hoogendoorn, Zone leader België-Nederland eMobility van Schneider Electric: “Ik raad ondernemers in Nederland aan om de subsidiemogelijkheden met beide handen aan te grijpen om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen en de juiste stappen te zetten in de transitie naar elektrisch vervoer." Voor de SPRILA-subsidie is een budget van 42 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij de aanleg van private laadpunten, voornamelijk in industriële gebieden en distributiecentra.

Cashback-actie

Over de cashback actie schrijft Schneider Electric: Bij aankoop van een Charge Pro via een erkende Schneider Electric partner ontvangt de deelnemer eenmalig €75,- cashback. De actie is uitsluitend geldig voor aankopen in Nederland. De minimale orderwaarde is één Charge Pro. De actie is niet geldig in combinatie met andere acties, overeenkomsten of projectafspraken. Deelname is enkel toegestaan voor bedrijven, niet voor consumenten. Je leest er meer over op de website van Schneider Electric.