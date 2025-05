Groene daken en slimme techniek: inzichten 'DVI uit z'n DAK'

Al eeuwenlang beschermen daken ons tegen de weersinvloeden. Tegenwoordig doen daken nog veel meer: denk aan ruimte voor parkeerplekken, energieopwekking of wateropslag… de mogelijkheden zijn oneindig. Daarom organiseerde Drietech & Verhoef Ingenieursbureau op 17 april het kennisevent ‘DVI uit z’n DAK’. “De ruimte die onze daken bieden voor techniek, natuur en mens wordt vaak nog niet goed benut. Laten we daar eens verandering in brengen!”

Foto boven: © Drietech & Verhoef Ingenieursbureau

Op een dak, over het dak, uit het dak gaan: Tijdens het event mochten alle 25 aanwezigen met eigen ogen zien hoeveel impact daken kunnen hebben op een gebouw en haar omgeving. En dat op een bijzondere locatie: de daktuin en onderzoekslocatie DakAkker bovenop het Schieblock. Met als kers op de taart een prachtig uitzicht over de skyline van Rotterdam. Presentator Mark Ooms van Drietech & Verhoef nam de deelnemers mee in de huidige stand van zaken omtrent vergroening, ruimtegebruik en installatietechniek op daken: “Een dak boven je hoofd is een primaire levensbehoefte van de mens. Maar tegenwoordig doen we veel meer met daken. Van recreatie en energieopwekking tot waterbeheer en biodiversiteit: het combineren van functies brengt uitdagingen met zich mee. Of kunnen ze elkaar juist versterken? De één ziet een groen dak als esthetisch aantrekkelijke maar dure oplossing. Maar een ander heeft juist torenhoge duurzaamheidsambities en is bereid daarvoor de beurs te trekken,” gaat Mark verder. “En al die ambities, meningen en oplossingen komen samen op het dak. Dat is waar we jullie vanavond in meenemen.” De aftrap is gegeven, de avond is gestart.

Foto: © Drietech & Verhoef Ingenieursbureau

De impact van groene daken

Het eerste deel van het programma bestond uit een presentatie en workshop over groene daken, geleid door Duurzaamheidsadviseur en Expert Klimaatadaptatie & Architectuur Irina Khokhlova. De presentatie benadrukte wat de uitdagingen en voordelen zijn voor groene daken in stedelijke gebieden: “Ik hoop dat deelnemers door de workshop hebben ontdekt hoeveel kracht er schuilt in een groen dak. Het is niet alleen een stukje groen op je gebouw, maar een slimme en tastbare manier om bij te dragen aan een leefbare, klimaatbestendige stad. En hoe mooi is het dat je dat effect ook écht kunt berekenen?”. Na de presentatie mochten deelnemers dan ook zelf aan de slag met het berekenen van de waterbeheercapaciteit, de energieprestaties en CO 2 -reductie van een groen dak. En niet zomaar een groen dak, maar het groene daksysteem van de DakAkker zelf!

Volle borden en een goed gesprek

Tijdens het diner smolten de gasten en presentatoren samen. Partijen uit de hele keten spraken elkaar over de uitdagingen op het vlak van klimaatadaptatie. Met de workshop vers in het hoofd was vooral Irina een drukbezocht persoon: “Het is leuk om te zien dat iedereen zo geïnteresseerd is in groene daken, ook al heeft niet ieder project een groen dak. Niet alleen de locatie inspireert, maar mensen zijn echt bereid samen in gesprek te gaan dit onderwerp.”

Foto: © Drietech & Verhoef Ingenieursbureau

Techniek op daken

Na het diner was het tijd voor het tweede deel van het programma: een paneldiscussie met experts van Drietech & Verhoef. Samen met het publiek gingen experts Daphne Ouwehand (duurzaamheidsperspectief), Sven de Gruijter (installatietechnisch perspectief), Irina Khokhlova (klimaatadaptatie perspectief) en Jeroen Verhoef (visie Drietech & Verhoef) in gesprek over techniek op daken. “Ik hoop dat het publiek bewust is geworden van de mogelijkheden van groene daken, en de noodzaak om installaties op het dak daarom vroeg in het ontwerp mee te nemen. Je hoort het terug in de vragen uit het publiek.” vertelt Sven. “Hoeveel ruimte kan en mag je innemen met je installaties, bijvoorbeeld? En wat betekent dat voor de veiligheid? Als techniek en duurzaamheid samenkomen op het dak, moet je nou eenmaal eerder in je ontwerpproces kijken naar deze onderdelen. Niet alleen voor de efficiëntie van je eigen proces, maar zeker ook vanuit wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe EPBD IV wetgeving die er aankomt. Zo kunnen alle disciplines al vroeg rekening houden met het totaalplaatje,” vervolgt Sven.

Ook Daphne kijkt positief terug op het gesprek met het publiek: “Het panelgesprek was een mooie, waardevolle kans om onze visie met anderen te mogen delen,” vertelt ze. “Vanuit het duurzaamheidsperspectief is het dak namelijk vaak een onbenutte ruimte. We kunnen energie opwekken, water opslaan, biodiversiteit bevorderen… Het dak is als het ware een vijfde gevel. Zonde om dit niet optimaal te benutten dus! Neem het daarom mee als volwaardig en multifunctioneel onderdeel van de gebouwschil.” Ook over de vraag of alle nieuwe daken in de toekomst groen moeten zijn, klinkt er een duidelijk antwoord vanuit het panel: “Een gebouw zonder groen dak is een gemiste kans,” legt Irina uit. “Het draagt bij aan een betere, gezondere en toekomstbestendigere stad.” In de ogen van Daphne moeten energieprestatieberekeningen dan wel aan nieuwe voorwaarden voldoen: “We hebben zojuist tijdens de workshop gezien dat de voordelen van groene daken ook écht berekend kunnen worden. Waarom nemen we ze dan niet mee in onze energieprestatieberekeningen? Dat geeft niet alleen een incorrect beeld van wat een groen dak oplevert, je kunt de voordelen dan ook niet meenemen in je kosten-baten analyse. Want ook de kosten blijven natuurlijk een belangrijk aspect.”

Foto: © Drietech & Verhoef Ingenieursbureau

Alles draait om begrip

Impact maken doen we samen. De avond begint met een grapje en tussendoor is het erg gezellig, maar uiteindelijk draait het om verbinding met elkaar en inzicht de onderwerpen. “De ruimte die onze daken bieden voor techniek, natuur en mens wordt vaak nog niet goed benut. Laten we daar eens verandering in brengen! Een event zoals deze, waar we samen kritisch naar de inhoud kijken, is daar wat ons betreft cruciaal voor,” blikt Mark Ooms terug op de avond. “Ik hoop dan ook dat alle aanwezigen hun perspectief deze avond hebben kunnen verbreden. Natuurlijk is niet ieders startpunt duurzaamheid, maar dat betekent niet dat we op dat gebied geen impact kunnen maken.” De avond eindigt dan ook met gelegenheid voor nabranders en napraten. Van luchtig naar serieus, en weer terug naar luchtig. “Wie elkaar goed begrijpt, werkt nou eenmaal beter samen. En dan kun je pas écht impact maken. Deze setting was daar perfect voor,” sluit Mark af. “Ik kijk dan ook nu al uit naar ons volgende event!”

Dat betekent nog even geduld hebben, want het volgende kennisevent staat gepland voor het voorjaar van 2026. Wil jij er graag bij zijn? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Drietech & Verhoef!