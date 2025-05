Eenduidige taal toepassen bij nieuwbouw én bestaande bouw

Leren over de achtergrond van Het Nieuwe Normaal en direct toepassen in nieuwe én bestaande bouw? De cursus Het Nieuwe Normaal: Nieuwbouw en Bestaande Bouw van W/E adviseurs zorgt ervoor dat je de methode kunt inzetten om je projecten te evalueren en inzicht te krijgen in circulaire prestaties.

Het Nieuwe Normaal (HNN) is een eenduidige taal voor circulair bouwen. Toepassing van HNN biedt inzicht in circulaire indicatoren en haalbare prestatieniveaus. De cursus Het Nieuwe Normaal: Nieuwbouw en Bestaande Bouw brengt professionals samen om deze gemeenschappelijke taal in de praktijk te brengen en impact te maken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Meteen aan de slag? Via deze pagina schrijf je je in.