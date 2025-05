Inschrijving CSRD Day 2025 en CSRD Awards 2025 geopend

Op 27 november 2025 vindt de tweede editie van CSRD DAY plaats, hét grootste congres over duurzaamheid en duurzaamheidsrapportage van Nederland. Tijdens het evenement worden ook de CSRD Awards 2025 uitgereikt. Aanmelden is vanaf nu mogelijk via www.csrdday.nl en www.csrdawards.nl.

Dit jaar draait om actuele ontwikkelingen rond de CSRD, waaronder het recente Omnibus-voorstel van de Europese Commissie. Tegelijk vieren we een bijzonder jubileum: 25 jaar geleden werd maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland stevig op de kaart gezet, onder meer met het invloedrijke SER-advies ‘De winst van waarden’ (december 2000) en de introductie van belangrijke internationale richtlijnen (OECD Guidelines en GRI Standards).

Het doel van de CSRD DAY is bedrijven te ondersteunen bij het versnellen van de duurzame transitie. Goede duurzaamheidsrapportage – verplicht of vrijwillig – is inmiddels essentieel. ESG-gegevens zijn vandaag net zo cruciaal geworden als financiële cijfers: investeerders, klanten en medewerkers verwachten betrouwbare en transparante informatie. Investeert jouw organisatie hierin? Dan versterk je niet alleen je reputatie,maar trek je ook makkelijker talent en kapitaal aan, en creër je blijvende waarde. Belangrijke redenen dus om naar de CSRD DAY te komen en mee te praten.

Tijdens het congres blikken we terug op de geleerde lessen uit 25 jaar duurzaamheid en vertalen deze naar de toekomst. We bespreken hoe verduurzaming ondanks wisselende politieke omstandigheden prioriteit blijft, hoe technologie en AI kunnen helpen bij het toegankelijk maken van ESG-data en het verminderen van regeldruk rondom CSRD.

Er is een inspirerend plenair programma met topsprekers, praktische workshops en een interactieve ‘CSRD Marketplace’.

Bevestigde sprekers zijn onder meer:

Michel Scholte , medeoprichten en dagelijks bestuur Impact Institute

, medeoprichten en dagelijks bestuur Impact Institute Dick de Waard , emeritus hoogleraar

, emeritus hoogleraar Ankie van Wersch , directeur MVO Nederland

, directeur MVO Nederland Anna Pot , Nationaal Coordinator UN Sustainable Development Goals

, Nationaal Coordinator UN Sustainable Development Goals Merei Wagenaar, Uitvoerend Directeur UN Global Compact Network Netherlands

Meer informatie en aanmelden, nu met vroegboekkorting: www.csrdday.nl

CSRD Awards 2025

Tevens vinden in 2025 tijdens de CSRD DAY de tweede editie van de Nederlandse CSRD Awards plaats, de opvolger van de Kristalprijs. Deze prestigieuze prijs beloont de beste duurzaamheidsverslagen over boekjaar 2024. Vorig jaar wonnen Koninklijke Philips (grootbedrijf) en Schijvens Corporate Fashion (MKB/overig).

Dit jaar stelt een deskundige jury opnieuw de beoordelingscriteria vast, rekening houdend met de recente Omnibus-wetgeving. Daarbij draait het niet alleen om het naleven van regels, maar vooral om de daadwerkelijke impact en toepassing van duurzaamheid binnen het bedrijf.

Ook als je verslag nog niet volledig CSRD-proof is, kun je met sterke ‘best practices’ meedoen. Alle goede voorbeelden krijgen bovendien aandacht in een speciale jaarrapportage.

Aanmelden kan tot 1 september 2025 via www.csrdawards.nl.

Doe mee, toon leiderschap in duurzaamheid en inspireer anderen!

Organisatoren CSRD DAY en CSRD AWARDS

Organisatoren van de CSRD DAY zijn Van der Molen E.I.S., Impact Institute en SWP. Dezelfde organisaties zitten ook achter de CSRD AWARDS, aangevuld door de Impact Economy Foundation.

Verslag CSRD Day

Benieuwd naar de inzichten van de CSRD Day 2024? Hier lees je de belangrijkste inzichten van de CSRD Day.