'We verdrievoudigen de teelt van vezelhennep'

Na de proef in Heerenveen van vorig jaar breidt Heijmans de teelt van vezelhennep dit jaar uit naar in totaal 23,5 hectare. Het bouwbedrijf gaat de vezelhennep gebruiken om haar eigen nieuwbouwwoningen in Drenthe te isoleren.

De uitbreiding naar 23,5 hectare betekent een ruime verdrievoudiging van de vezelhennepteelt, nadat tijdens de proef in Heerenveen nog 6,5 hectare werd geteeld. De uitbreiding van de teelt vindt plaats in samenwerking met GreenInclusive, waarmee Heijmans na het proefproject de samenwerking verlengde.

Naast de agrariër uit Heerenveen sluiten voor het vervolg ook een pachter uit het Groningse dorp Roden en een pachter uit het Flevolandse Zeewolde aan. Gezamenlijk nemen ze de teelt op zich, op grondposities die Heijmans beschikbaar stelt. Het inzaaien van de grond vond begin mei 2025 plaats. GreenInclusive zorgt voor de teeltbegeleiding van meewerkende agrariërs en begeleidt de verwerking van de grondstoffen tot biobased isolatiemateriaal.

Drents project

Heijmans neemt dit isolatiemateriaal af om woningen in het project ‘Thedemaborg’ in het Drentse dorp Nietap te isoleren. De bouw van dit project met 35 nieuwbouwwoningen gaat in september 2025 van start. Zo ontstaat een aanpak, die Heijmans ‘van eigen land naar eigen pand’ noemt. Harwil de Jonge, directeur Duurzaamheid en Gebiedsontwikkeling bij Heijmans: “Met deze samenwerking herstellen we bodemgezondheid, bevorderen we natuurlijke ecosystemen en verlagen we de ecologische voetafdruk van onze bouwmaterialen.”

Biodiversiteit

Vezelhennep is volgens het bouwbedrijf niet alleen een duurzame grondstof, maar vergroot ook de biodiversiteit. Het gewas trekt bestuivers aan en de diepe wortels verbeteren de bodemstructuur, wat gunstig is voor bodemleven en andere gewassen. Daarnaast groeit het gewas snel, is het goed voor de bodem en heeft het een hoge opbrengst per hectare, terwijl het relatief weinig water, voeding en arbeid vraagt. Vezelhennep heeft geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest nodig. Tijdens de groei slaat vezelhennep CO 2 op, legt Heijmans verder uit. Daarmee sluit de teelt en de toepassing van vezelhennep voor het bouwbedrijf aan bij haar duurzaamheidsdoelen.

Blauwdruk

De samenwerking met GreenInclusive beschouwt Heijmans als een blauwdruk voor toekomstige biobased initiatieven. “We creëren een innovatief ecosysteem”, legt Harwil uit, “waarin we met partners stappen zetten die bijdragen aan een leefbare toekomst voor mens, dier en natuur.” Door actief samen te werken met landbouwers en duurzame ketenpartners wil Heijmans voor een nieuwe standaard in de bouwsector zorgen.

Tekst: Tim van Dorsten

Foto bovenaan: Heijmans gaat vezelhennep als isolatiemateriaal in Drentse nieuwbouwwoningen toepassen. (Foto: Heijmans)