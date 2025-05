Werk maken van bestaanszekerheid op Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025

De Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 kón niet uitblijven, gezien het succes van de 2024-editie: 30 deals, 1000 deelnemers, waarvan meer dan 100 unieke gemeenten en 30+ wethouders, met vertegenwoordiging vanuit vier ministeries. En met de juiste verdeling: 50 procent publieke partijen en de andere helft vertegenwoordiging van private partijen werd hard gewerkt aan versnelling van de verduurzaming in de gebouwde omgeving. Dit jaar gaat de Klimaattop GO naar… provincie Utrecht. Voorzitter Diederik Samsom: “In de gebouwde omgeving gaat klimaatbeleid over bestaanszekerheid!”

Voorzitter Diederik Samsom

De Jaarbeurs Utrecht vormt het podium voor deze editie van de Klimaattop GO, waar de volgende stappen worden gezet in actuele duurzaamheidsthema’s zoals de energietransitie, circulair en klimaatbestendig bouwen. Om ervoor te zorgen dat de handen uit de mouwen gaan stelt een programmaraad de activiteiten en gewenste uitkomsten vast van deze Klimaattop. Voorzitter is dit jaar Diederik Samsom.

Bestaanszekerheid

De voormalig politicus en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Gasunie laat weten dat Klimaatbeleid ‘uit’ is: “Bestaanszekerheid is in”, aldus Diederik. “Zo lijkt het, althans. Maar in de gebouwde omgeving gaat klimaatbeleid over bestaanszekerheid. Het wordt tijd dat we daar echt werk van gaan maken op de Klimaattop GO 2025."

Terugblikken

Benieuwd naar de Klimaattop GO 2024? Bekijk hier de terugblik en ontdek alle inzichten. Het rapport ter voorbereiding op deze Klimaattop ‘Op weg naar CO2-neutraal’ download je hier.