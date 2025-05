Koele oplossingen voor comfortabel en gezond wonen

Door klimaatverandering krijgen we te maken met hetere zomers, langdurigere hittegolven en een forsere koelbehoefte in woningen. Wat is er nodig in ontwerp en uitvoering om voor comfortabele en gezonde gebouwen te zorgen? Die onderwerpen komen aan bod tijdens het seminar Klimaatimpact en oververhitting.

Organisator is DUCO, dat het seminar organiseert op 11 juni in het Naturalis Museum te Leiden. Experts geven concrete handvatten om oververhitting in gebouwen tegen te gaan. Gastspreker Gerrit Hiemstra vertelt over Klimaatverandering en de impact op Nederland, als overkoepelende blik.

Koele oplossingen en gezond binnenklimaat

Vervolgens is het aan Samuel de Vries van TNO om koele oplossingen te presenteren, om klimaatadaptatie in gebieden gemeengoed te maken. Daarna duikt Michel Mengerink van DUCO in de mogelijkheden om een koel en gezond binnenklimaat onder de aandacht te brengen.

