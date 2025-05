Uitdagingen netcongestie invullen met effectief energiemanagement

In 2025 zijn alleen nog schone, uitstootvrije bedrijfsauto’s toegestaan binnen de ring A10 van Amsterdam. Dat raakt Sligo Food Group, die startte met elektrische vrachtwagens. Door weinig capaciteit op het Amsterdamse stroomnet was dit een uitdaging voor het bedrijf, maar niets is onmogelijk. Met realtime inzicht in energieverbruik wordt het stroomnet efficiënter benut, waardoor elektrische vrachtwagens kunnen laden.

ABB en Sligro Food Group werkten samen aan dit project. De horecagroothandel bereidt zich voor op een tijdperk van zero-emissie vervoer; vanuit het bezorgservicepunt worden diepvriesartikelen en gekoelde producten voortaan elektrisch afgeleverd bij horecagelegenheden in Amsterdam. Een verandering waarop Sligro Food Group Transport inspeelt door vijftig elektrische trucks aan te schaffen. ‘Elektrisch bezorgen, duurzaam genieten’, is de nieuwe slogan die zichtbaar is op de elektrische vrachtwagens.

Hoewel de duurzaamheidsambities van Sligro Food Group Transport glashelder zijn, heeft het opladen van de elektrische trucks veel voeten in de aarde. Op de bezorglocaties is een grotere aansluiting op het huidige energienetwerk - die essentieel is voor het laden van de stroomtrucks - op dit moment niet mogelijk. Mark Stabel, technisch inkoper elektrotechniek bij Sligro Food Group: “Op piekmomenten kunnen we slechts 1148 kilowatt leveren. Dit is ontoereikend voor het nachtelijk opladen, zeker in combinatie met netcongestie. Dit resulteert in een ingewikkeld vraagstuk voor Sligro Bezorgservice Amsterdam.”

Volgens Mark Stabel is het geen onoplosbaar vraagstuk. “Dat komt door het feit dat we de urgentie van energiemanagement inzien en gemotiveerd zijn om te leren en te experimenteren. Daarnaast passen de ABB producten precies bij onze uitdagingen en ze zijn welwillend om kennis te delen. Vanuit dat vertrekpunt zijn we met een pilot in ons hoofdkantoor gestart.”

Rondetafelgesprek

Hans Nas, Business Development Specialist Electrification Smart Buildings bij ABB, vertelt over het vraagstuk van Sligro Food Group. “Een laadterrein aanleggen voor elektrische trucks heeft veel impact op het netwerk. Met name door de toegenomen druk op het stroomnet en door de aangescherpte milieuregels. Veel transportbedrijven staan daardoor voor een complexe uitdaging. Daarom organiseerden we als kennispartner een Rondetafelgesprek. Het doel was om te informeren over kansen en uitdagingen omtrent energiemanagement, onze oplossingen en om te sparren over de vraagstukken die bedrijven hebben over dit onderwerp.”

Mark Stabel vult aan: “Door de energietransitie komt er veel op ons af. Dat hebben we bespreekbaar gemaakt tijdens het ABB Rondetafelgesprek. ABB bleek al snel in staat om ons te ondersteunen bij alle uitdagingen in de energietransitie. We werken al een lange tijd met hen samen, vooral als het gaat om de VanLien Noodverlichting in onze panden. Vanuit de tevredenheid over deze samenwerking, ABB’s energiemanagement oplossingen en het enthousiasme vanuit ABB om ons verder te helpen, besloten we om samen de uitdaging aan te gaan. Het gezamenlijke doel was om de pilot in Veghel te laten slagen en uit te breiden naar onze Bezorgservice in Amsterdam.”

's Nachts laden

De pilot begon met het in kaart brengen van de energietransitie-uitdagingen van Sligro Food Group. Het niet gelijktijdig kunnen laden van de 50 e-trucks door te weinig capaciteit op het Amsterdamse stroomnet, was de grootste uitdaging. Mark Stabel licht de oorzaak toe: “In tegenstelling tot stadsbussen - die al veel verder zijn in het elektrisch laden - ontbreekt bij ons een strak tijdschema waardoor we niet weten hoeveel capaciteit we wanneer nodig hebben. Onze klanten kunnen tot 23.00 uur ’s avonds online bestellen. Om 01.00 uur ’s nachts weet de transportplanner waar de chauffeur om 05.00 uur naartoe moet rijden. Daarom vroegen we ABB om het nachtelijke verbruik in ons pand inzichtelijk te maken. Op die manier zien we realtime wat de capaciteit is en benutten we het stroomnet ’s nachts optimaal.”

Lees hier verder over de oplossingen die werden ingezet, onder andere over een energiebeheerplatform dat in een hoogwaardige cloudoplossing energie- en assetmanagement integreert in één intuïtief dashboard.