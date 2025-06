'Zet behandeling Wet collectieve warmte voort' 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet een oproep om de Wet collectieve warmte voort te zetten.

In de brief schrijft de VNG het volgende: 'Deze wet is hard nodig. Daarom roept een coalitie van tien partijen, waarin VNG, IPO, Unie van Waterschappen, Aedes, Bouwend Nederland, Energie Beheer Nederland, Energie Samen, Netbeheer Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond zijn verenigd, een dringende oproep aan uw Kamer: Laat de plenaire behandeling van de Wcw op 10 en 19 juni doorgaan en zorg ervoor dat deze wet vóór het zomerreces wordt aangenomen.'

Je leest de volledige brief, waarin onder andere wordt aangegeven waarom de wet niet controversieel moet worden verklaard en verder in behandeling kan worden genomen, hier.