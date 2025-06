Financieringsimpactfonds zet nieuwe standaard voor natuurherstel

Terwijl biodiversiteit keldert, klimaatverandering versnelt en landschappen verschralen, groeit het besef dat het anders moet – én kán. Met NewLand, een financieringsimpactfonds, zet CFP Green Buildings een nieuwe standaard voor natuurherstel. Grootschalig, innovatief en grensverleggend.

Door heel Nederland liggen plannen klaar: rivieroevergebieden veiliger maken, graslanden omtoveren tot vogelparadijzen, veengebieden vernatten om CO₂-uitstoot te verminderen. Overheden willen investeren. Boeren willen omschakelen. Natuurorganisaties staan in de startblokken. En toch gebeurt er volgens CFP te weinig.

“Iedereen is het eens over wat er moet gebeuren. Maar niemand krijgt de financiering rond,” zegt Lune Walder, Fondsmanager NewLand Nature Development. “Natuur is vaak geen verdienmodel. Goede doelen kunnen het niet alleen dragen, banken haken af zonder businesscase, en overheden vinden de juiste commerciële partners niet.

Volgens Lune zijn natuur en biodiversiteit ‘de oplossing voor veel van de problemen waar we als samenleving voor staan. “Denk aan klimaatadaptatie, CO 2 -reductie, waterberging, herstel van bodemvruchtbaarheid en volksgezondheid. Met dit fonds slaan we meerdere vliegen in één klap. Tijd voor actie.”

Financiële logica en ecologische impact

NewLand doorbreekt dit patroon. Door een project slim op te delen in onderdelen – natuur, recreatie, wonen, infrastructuur – wordt het mogelijk om voor elk stuk de juiste financier te vinden. Een goed doel financiert het broedgebied. Een ontwikkelaar de lodges. De bank het recreatieve pad. En samen ontstaat er iets groters: natuur met toekomst.

Deze innovatieve aanpak heet blended nature finance. En NewLand is het eerste impactfonds in Nederland dat dit op grote schaal mogelijk maakt.

Hoe maakt NewLand het verschil?

NewLand is een besloten vennootschap en stuurt een investeringsfonds aan. Alleen als een natuurproject voldoet aan alle ecologische én financiële randvoorwaarden, wordt het geld ingezet. Denk aan:

Herstel van rivieroevers en natuurlijke waterveiligheid

Realisatie van natuurcorridors tussen versnipperde gebieden

Vernatting van veengebieden om CO₂-uitstoot te beperken

Landschapsverrijking, zoals bij het Marker Wadden+ project

“NewLand brengt publieke en private investeerders samen, versnelt de doorlooptijd drastisch en vermindert risico’s”, gaat Lune verder. “Wat nu vaak decennia duurt, kan straks in een aantal jaar gerealiseerd worden.”

Een ode aan maakbare natuur

De naam NewLand verwijst naar het natuurgebied Nieuw Land – bestaande uit Markermeer, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en Marker Wadden. Drie van de vier zijn mensenwerk. Ze bewijzen dat natuur niet alleen hersteld, maar ook gecreëerd kan worden. “Wij als mensen kunnen natuur maken. En dus ook terugbrengen,” zegt Lune. “We moeten alleen anders durven denken over financiering.”

Van grasland naar biodivers paradijs

NewLand laat zien dat natuurherstel niet alleen noodzakelijk is, maar ook haalbaar. Door financiering anders te organiseren, versnellen we projecten die anders stil blijven liggen. Het resultaat? Natuurgebieden die floreren, delta’s die veiliger worden, en landschappen die bijdragen aan klimaatoplossingen én leefkwaliteit. Lune vat het krachtig samen: “Met NewLand maakt CFP de weg vrij voor natuurherstel met impact op natuur, biodiversiteit en mens: in Nederland én daarbuiten.”

CFP Innovatiedag 2025

Het financieringsimpactfonds kwam ook voorbij in ons verslag over de CFP Innovatiedag 2025 ‘Laat met innovaties brede vastgoedwaarde zien’. Je leest alle inzichten in ons artikel. Lees hier meer informatie over NewLand.