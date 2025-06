Geef je reactie op concepteindrapport STOER

De adviesgroep hashtag#STOER (Schrappen Tegenstrijdige en Overbodige Eisen en Regelgeving) heeft vandaag haar concepteindrapport gepubliceerd. Je kunt tot en met dinsdag 17 juni 2025 reageren op de aanvullende adviezen en wijzigingen ten opzichte van het eerdere rapport.

Mona Keijzer, Minister van VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) riep de onafhankelijke adviesgroep STOER in het leven, om voorstellen te doen voor het schrappen of vereenvoudigen van wet- en regelgeving: om woningbouw te versnellen, kosten te verlagen en meer woningen te realiseren.

Nieuwe thema's

Het concepteindrapport lees je hier. Er zijn in de tweede analysefase van de adviesgroep een aantal nieuwe thema's meegenomen, zoals flora en fauna, milieuzonering, digitalisering, spuitzones en drinkwater.

Gebundeld en open voor commentaar

Ook zijn passages uit het rapport van fase 1 herzien en aangevuld en in het eindrapport verwerkt. Alles is nu gebundeld in het concepteindrapport, dat openstaat voor commentaar. Je kunt tot en met dinsdag 17 juni 2025 reageren op de aanvullende adviezen en wijzigingen ten opzichte van het eerdere rapport.