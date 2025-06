Kansen voor verduurzaming van bestaand vastgoed

Het verduurzamen van bestaand zakelijk vastgoed heeft veel voeten in de aarde. Technische mogelijkheden, het rendement en de planning zijn vaak lastig op papier te krijgen. En wet- en regelgeving kan complex zijn om te doorgronden en op een rijtje te hebben. Maar met de juiste kennis op zak en de ondersteuning van een totaaloplossing, maak je de juiste, toekomstbestendige keuzes voor je vastgoed.

Energiebesparing en rendement

De inzichten om je vastgoed van A tot Z te verduurzamen met de totaaloplossing GroenGebouw van Eneco, krijg je van hun experts. Tijdens PROVADA2025, op 17, 18 en 19 juni in de RAI Amsterdam (in hal 11, stand 34) geven experts je kennis en inzichten met hun powertalks en ook geeft de verduurzamingsscan inzicht in de mogelijkheden van een totaaloplossing voor jouw panden.

De inzichten van de scan zijn onder andere waardevol voor eigenaren van commercieel vastgoed en organisaties met eigen bedrijfspanden, waaronder kantoren, retail en sportcomplexen. Het geeft een eerste inzicht welke aanpak bij jouw onderneming past om vanuit een totaalaanpak de verduurzaming van het gebouw op te pakken. Relevant maar ook zeer interessant: gegarandeerde energiebesparing en een rendement op de investering tot wel tien procent.

Powertalks

Tijdens de zogenoemde Powertalks krijg je in twintig minuten relevante kennis over de verduurzaming van vastgoed. Ervaren experts bieden heldere inzichten en adviezen over veranderende wetgeving, rendabele duurzame technologieën en het toekomstbestendig maken van je vastgoedportefeuille. Zo kun je bewuste keuzes maken voor nu én straks.

Op deze pagina lees je de programma’s voor de dinsdag, woensdag en donderdag. Iedere dag staan er diverse sessies op de rol, met een variatie aan onderwerpen: zo leer je hoe netcongestie geen bedreiging is, maar juist kansen voor je vastgoed biedt. Ook hoor je over de impact van de nieuwe Energiewet. Meer op zoek naar de investeringsmogelijkheden van e-mobiliteit? Ook die actualiteit wordt besproken.

Waardeverhoging zakelijk vastgoed

De belangrijkste boodschap die je tijdens een bezoek aan de Eneco-stand te horen krijgt, is dat verduurzamen niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. Dick Velings, managing director Eneco B2B, licht toe: “Veel bedrijven zien verduurzaming nog als een kostenpost, maar als je energie en verduurzaming integraal en over meerdere jaren bekijkt, zit er bijna altijd een interessante businesscase achter. Een scherpe energierekening, tot 10% rendement op de investering, een gegarandeerde energiebesparing en voldoen aan wet- en regelgeving. Eneco heeft de kennis, ervaring en juiste experts om vastgoedeigenaren- en beheerders hierbij te helpen.”

Enthousiast geworden? Kijk op deze pagina om je afspraak bij Eneco op PROVADA te plannen.