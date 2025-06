Bijzondere samenwerking bij binnenstedelijke transformatie

Van circa 2.000 verouderde sociale huurwoningen naar zo’n 5.500 duurzame, toekomstbestendige woningen: De Dreven, Gaarden en Zichten zijn drie levendige, naoorlogse buurten die volop in beweging zijn. Buurten waarin geleefd wordt, maar die toe zijn aan vernieuwing. Een binnenstedelijke transformatie van formaat, waar Heijmans samen met gemeente Den Haag, Staedion en de bewoners aan werken.

Perspectieven verenigen

De opgave is groot én urgent. Want naast het woningtekort spelen hier ook uitdagingen op het gebied van sociale cohesie, welzijn en duurzaamheid. Dan biedt kansen voor herstructurering. “Dit is het moment voor de juiste keuzes op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid”, laat Heijmans weten. “Maar ook om het buurtleven te stimuleren: een bredere mix van bewoners aantrekken, de juiste initiatieven stimuleren en onderlinge betrokkenheid vergroten.”

Zo’n verandering vraagt om méér dan bouwen alleen, volgens Heijmans. “Het vraagt om weten wat er leeft, de uitdagingen en behoeftes in kaart brengen en langdurige samenwerking. En het verenigen van de verschillende perspectieven: van bewoners tot beleidsmakers.”

