'Een betaalbare energietransitie is mogelijk'

De val van het kabinet vorige week opent nieuwe mogelijkheden voor belangrijke thema’s als energie en de aanpak van het overvolle stroomnet. Het vorige kabinet besteedde onvoldoende aandacht aan veel aspecten van de energietransitie. Dat zegt Robin Berg van We Drive Solar.

Een nieuw kabinet biedt kansen om betaalbare en slimme oplossingen te stimuleren, zoals het fiscaal aantrekkelijk maken van bidirectioneel ladende elektrische auto's. Deze auto's kunnen niet alleen opladen, maar ook energie terugleveren aan het net. Daarmee vormen ze een schaalbare en kostenefficiënte oplossing voor het overbelaste elektriciteitsnet.

Toepasbaarheid

Vorige week ging in Utrecht een project met bidirectioneel laden van start. Dit project bewijst in de praktijk dat deze technologie werkt en op grotere schaal toepasbaar is. De auto's laden op wanneer stroom goedkoop is, en leveren terug wanneer het net het nodig heeft. Het stimuleren van innovatieve projecten zoals bidirectioneel laden zou daarbij een belangrijke prioriteit van het toekomstige kabinet moeten zijn.