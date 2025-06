Uniek gebouw-ID voor elk pand is geen utopie

Stel je voor: elk gebouw ter wereld, vastgelegd in één digitale waarheid. Tijdens PROVADA 2025 presenteerde CFP Green Buildings haar meest ambitieuze platform tot nu toe: NXTBLDNG (Next Building). Deze digital twin-oplossing geeft elk gebouw een unieke digitale identiteit, en biedt daarmee een nieuw fundament voor verduurzaming, risicobeheersing en investeringsbeslissingen in de gebouwde omgeving. "Van beleidsmaker tot installateur, van vastgoedbelegger tot verzekeraar: NXTBLDNG verbindt iedereen die werkt aan slimmer vastgoed."

De gebouwde omgeving staat aan de vooravond van een digitale revolutie. Terwijl databronnen over energieprestaties, klimaatrisico's en vastgoedwaarde zich opstapelen, blijft één vraag centraal: hoe creëren we samenhang, betrouwbaarheid en toegankelijkheid op wereldschaal? Met NXTBLDNG geeft CFP Green Buildings daar antwoord op.

Wereldprimeur

Centraal in de propositie van NXTBLDNG staat een wereldprimeur: het wereldwijd unieke gebouw-ID. Dit identificatienummer is gekoppeld aan exacte geografische coördinaten, inclusief hoogte, en biedt daarmee een standaard voor elk type gebouw – van rijwoning en winkelcentrum tot defensiegebouw en boerenschuur. Dankzij deze innovatie ontstaat er voor het eerst een universele manier om gebouwen digitaal te herkennen, te analyseren en te volgen door hun hele levenscyclus.

“Met NXTBLDNG bouwen we aan één digitale en unieke waarheid per gebouw, wereldwijd. Dat is dé sleutel tot betere investeringen, versnelling van verduurzaming en een eerlijkere vastgoedmarkt.” — Bram Adema, CEO van CFP Green Buildings

Digital twins

NXTBLDNG levert per gebouw een gevalideerde digitale representatie, samengesteld uit openbare en commerciële bronnen en verrijkt met AI-modellen. Elk dataprofiel bevat meer dan 200 velden, waaronder energielabels, maatregelen, vastgoedwaarde, klimaatrisico’s en renovatiekansen. De gegevens worden voorzien van een vertrouwensscore en geleverd via API, CSV of JSON en kunnen direct worden ingezet door banken, verzekeraars, overheden en vastgoedeigenaren.

Volledige controle over data

In een tijd waarin datadeling steeds gevoeliger ligt, kiest NXTBLDNG voor een innovatieve infrastructuur: een distributed ledger. Deze technologie maakt het mogelijk om de herkomst van elk datapunt transparant en herleidbaar te maken, terwijl het eigenaarschap bij de oorspronkelijke bron blijft. Commerciële en publieke partijen houden volledige controle over hun data, die alleen gedeeld wordt onder governanceprotocollen in lijn met de AVG en internationale regelgeving.

Een netwerk dat samen data slimmer maakt

Van warmtepompleverancier tot modelbouwer: NXTBLDNG is er voor iedereen die werkt aan slimmer vastgoed. Het platform stelt gebouwdata beschikbaar voor een breed netwerk van partners: van installateurs en adviseurs tot softwareontwikkelaars en taxateurs.

Bram Adema, CEO van CFP Green Buildings: "Met het Digital Twin platform krijgt iedereen beschikking over zijn eigen data, plus alle data van andere data bronnen, als één universele waarheid van alle data van alle gebouwen."

De missie is helder: de vastgoedsector is de laatste grote markt waar e-commerce en datagedreven werken nog geen gemeengoed zijn. Zonder centrale data-infrastructuur blijven processen traag en versnipperd. NXTBLDNG brengt daar verandering in. En het mooiste is: iedereen die het platform gebruikt, maakt het sterker. Door gebruik te maken van de data, wordt die data voortdurend verrijkt, verbeterd en gevalideerd. Zo groeit NXTBLDNG mee met de markt, ontstaat een ecosysteem waarin iedereen bijdraagt aan betere gebouwdata en bouwen we samen aan een digitale, transparante en betrouwbare vastgoedsector.

Internationale schaal en maatschappelijke waarde

Het platform ontsluit nu al gevalideerde data voor bijna 60 miljoen gebouwen in Nederland, het VK, Singapore en Australië. De wereldwijde ambitie is groot: met 1,6 miljard gebouwen en een potentiële marktwaarde van €5–€16 miljard per jaar, focust CFP op substantiële impact. Maar de maatschappelijke waarde, zoals energiebesparing, klimaatadaptatie en transparantie in vastgoed, is volgens CFP minstens zo belangrijk. “Digitalisering van gebouwen is geen doel op zich,” aldus Bram Adema, CEO van CFP Green Buildings. “Het is een versneller van verduurzaming, beleidsdoelen en financiële verantwoordelijkheid. Eigenaren van gebouwen en woningen sturen talloze excel sheets, plattegronden, pdf bestanden en invulformulieren over hun woningen en gebouwen aan banken, overheden, installateurs en aannemers. Iedereen houdt zijn eigen lijstjes bij met vaak incomplete en verouderde data. Met het Digital Twin platform krijgt iedereen beschikking over zijn eigen data, plus alle data van andere data bronnen, als één universele waarheid van alle data van alle gebouwen."