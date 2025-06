Benchmark Biobased Bouwen overhandigd bij lanceringsmoment

Vandaag is op vastgoedbeurs PROVADA de allereerste editie van de Benchmark Biobased Bouwen gepresenteerd. Deze halfjaarlijkse uitgave is een initiatief van Duurzaam Gebouwd en WeGrow. Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd én WeGrow, overhandigde de Benchmark aan Rikkert Besselse van Rabobank tijdens een feestelijk moment op de PROVADA 2025.

Rikkert illustreert het belang van de Benchmark en de reflecties op de resultaten uit de monitor: "Voor Rabobank is deze informatie essentieel om haar rol als financier, verbinder en kennispartner effectief te vervullen. Monitoring maakt het mogelijk om gerichter te investeren, samenwerkingen te versterken en bij te dragen aan de opschaling van biobased bouwen. Het is daarmee niet alleen een instrument voor transparantie, maar ook een strategisch hulpmiddel voor gerichte actie en duurzame impact.”

Logische norm

Een van de reflecties komt van Ballast Nedam Development. Deze ontwikkelende bouwer vertelt over de kracht van een integrale aanpak vanuit de hele keten: "Gemeenten, landelijke overheid, banken, toeleveranciers, verzekeraars en ontwikkelaars die samen zorgen voor zekerheid, een gelijk speelveld… én versnelling." Ballast Nedam Development geeft aan dat dit de voorwaarden zijn om te komen tot een duurzame sector, waarin biobased bouwen de plek en de aandacht krijgt die het verdient: niet als uitzondering, maar als logische norm en een volgende stap naar een toekomstbestendige vastgoedvoorraad.

Van knelpunt naar kans

Ook Robert Koolen van Heijmans laat weten welke impact biobased bouwen kan maken. Dan moeten er nog wel uitdagingen worden overwonnen. "Een knelpunt in de keten is volgens de monitor het gebrek aan Nederlandse productiecapaciteit voor biobased bouwmaterialen. Hoewel het opbouwen daarvan belangrijk is, kost het tijd en vraagt investeringen. Die tijd hebben we niet. Klimaatverandering stopt ook niet bij de grens. Als er over de grens al capaciteit beschikbaar is, waarom zouden we daar dan geen gebruik van maken? Zeker nu transport steeds vaker emissieloos kan plaatsvinden."

Gamechanger voor agrariër

"Opdrachtgevers en financiers moeten inzetten op een hoger percentage verwerkte biobased materialen van Nederlandse origine. Dat kan de gamechanger zijn voor de Nederlandse agrariër.” Om dit verder te versnellen heeft Lars nog een voornemen: “De dialoog met Building Balance intensiveren.”

Wil jij de Benchmark Biobased Bouwen ook ontvangen? Download de Benchmark Biobased Bouwen!