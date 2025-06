Primeur: Benchmark Biobased Bouwen gelanceerd!

Duurzaam Gebouwd en WeGrow presenteren de Benchmark Biobased Bouwen, een halfjaarlijkse benchmark waarin we de stand van zaken laten zien van biobased bouwen. Want waar staan we eigenlijk en waar gaan we naartoe? De belangrijkste data zetten we voor je op een rijtje en reflecties geven handelingsperspectief.

Voor een brede blik komen de beschouwingen uit verschillende hoeken: landbouw-, de bouw- en financiële sector. Op deze manier geven we meer duiding, zodat de versnelling naar een biobased Nederland zichtbaar wordt.

Download de benchmark hier.