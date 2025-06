Eerste Carbon Credit uit Natuurhuis geveild 

Tijdens de vastgoedbeurs Provada 2025 vond een historische gebeurtenis plaats. Voor het eerst werd een Carbon Credit uit een woningbouwproject op de markt gebracht en geveild.

Ballast Nedam Development, pionier in duurzame gebiedsontwikkeling, bood de allereerste zogeheten construction stored Carbon Credit aan, afkomstig uit het biobased Natuurhuis. De veiling leverde een opbrengst op van maar liefst 3000 euro, ongeveer dertig keer de huidige marktwaarde. De opbrengst gaat volledig naar Climate Cleanup Foundation, initiatiefnemer van deze nieuwe vorm van CO2-waardering in de bouw. Met deze stap onderstreept Ballast Nedam de potentie van CO2-opslag in gebouwen als verdienmodel en als bijdrage aan het klimaat.

“Deze veiling is niet alleen historisch voor ons bedrijf, maar voor de hele bouw- en vastgoedsector,” zegt Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development en tevens veilingmeester tijdens het evenement. “Voor het eerst krijgt CO2‚-opslag door middel van biobased bouwen een transparante economische waarde. Wij zijn de eersten, maar we hopen dat velen in onze sector snel zullen volgen. Dit is het begin van een nieuwe realiteit.”

Met deze veiling heeft Ballast Nedam Development de eerste stap gezet in het actief op de markt brengen van Carbon Credits afkomstig uit woningbouw. Tegelijkertijd is de registratie geopend voor de eerste 100 Carbon Credits, beschikbaar via het online platform www.CarbonCredits.nu. Hiermee kunnen ook andere kopers – van investeerders tot particulieren – bijdragen aan langdurige, natuurvriendelijke CO2‚-opslag in de gebouwde omgeving.

Sven Jense, oprichter van Climate Cleanup Foundation, noemt het een van de belangrijkste mijlpalen in het bestaan van de organisatie: “Er wordt al jaren gesproken over de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, maar hier krijgt dat voor het eerst écht economisch vorm in de bouw. Carbon Credits uit biobased bouw worden nu erkend door investeerders, pensioenfondsen én een breder publiek. Dat is revolutionair. Dit is geen belofte voor morgen, dit gebeurt nu.”

Jim Teunizen, Founding Partner van Alba Concepts is de trotse koper van de eerste construction stored Carbon Credit. Het aanjagen van Carbon Credits is iets dat hij zowel persoonlijk als zakelijk van groot belang vindt voor de bouw- en vastgoedsector: “Het gaat niet om kosten, maar om waarde.” De online registratie voor de eerste 100 Carbon Credits is sinds vandaag live. Jim daagt iedereen uit om te laten zien hoeveel deze Carbon Credits voor hen waard zijn.





Klimaatpositief bouwen krijgt tastbare waarde

De veiling volgt op de eerdere aankondiging van Ballast Nedam Development om COâ‚‚-opslag via biobased bouwen te certificeren en financieel te waarderen. Dat doen zij middels Oncra, het certificeringsplatform mede-ontwikkeld door Climate Cleanup. Het Natuurhuis – een woning die méér CO2‚ opslaat dan het kost om te bouwen – is het eerste bouwproject waarvan de CO2‚-opslag is gecertificeerd, en nu dus ook verhandelbaar wordt via Carbon Credits. Het doel: bouwen als klimaatoplossing inzetten, niet als klimaatprobleem.

Door deze credits aan te bieden, wil Ballast Nedam Development klimaatpositief bouwen opschalen en aantrekkelijk maken voor marktpartijen. Iedere verhandelde Carbon Credit staat voor een aantoonbare hoeveelheid COâ‚‚ die is opgeslagen in natuurlijke materialen zoals hout, hennep en stro – materialen die ook bijdragen aan biodiversiteit, gezondheid en circulariteit.

Voor meer informatie en registratie van de eerste 100 Carbon Credits: www.CarbonCredits.nu