Zuid-Holland maakt van bermgras bouwmateriaal

Na vele proefprojecten laat Greenhub Zuid-Holland zien dat van bermgras en ander maaisel bouwmateriaal kan worden gemaakt. Het project wil de komende jaren bijdragen aan de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB).

De afgelopen jaren heeft het doorbraakproject Greenhub Zuid-Holland meer dan 150 ton bermmaaisel per jaar ingezameld. Hiervan werden onder meer bouwpanelen voor garageboxen in Leiden, maar ook papier voor flyers van de provincie Zuid-Holland gemaakt. Daarnaast ontwikkelde Greenhub Zuid-Holland het dataplatform ‘De berm in kaart’ en een nieuw aansturingsmodel, waarin leiderschap wordt gedeeld.

Doorgroeien en opschalen

De Greenhub wil de komende drie tot vijf jaar doorgroeien naar een verwerkingscapaciteit van 30 kton per jaar, om daarmee een bijdrage te leveren aan de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). De NABB heeft als doel om 30 procent van de woningen in 2030 voor 30 procent uit biobased materiaal te laten bestaan. Ook wordt eraan gewerkt om ecologisch bermbeheer toe te passen binnen de provincie Zuid-Holland.

Deelnemers doorbraakproject

Greenhub Zuid-Holland wordt gesteund en gefinancierd door de provincie Zuid-Holland. Deelnemers aan het doorbraakproject zijn onder meer gemeente Rotterdam, Grondstoffen Collectief NL, Hogeschool Leiden en groenbedrijf Krinkels.