Eindhoven monitort emissies en maakt impact

Gemeente Eindhoven startte in 2025 met EmissieCalc, waarmee het mogelijk wordt om emissiereductie te monitoren. Het monitoren wordt ingezet voor de gemeente zelf en voor aannemers.

Daan Olislagers is contractmanager ruimte bij gemeente Eindhoven en laat op de website van Schoneluchtakkoord.nl weten dat de gemeente al in het aanbestedingstraject kan berekenen welke aannemer het beste scoort op emissiereductie: “Dus vóór het gunnen van een bouwopdracht. Dat gebeurt op een uniforme manier met onze ZE-gunningsmethodiek. We kunnen de gegevens van aannemers op deze manier goed vergelijken en het zorgt voor eerlijke concurrentie.”

Minder uitstoot

De uitstoot van een bouwproject kan met EmissieCalc gemonitord worden. Daan vervolgt: “We kunnen eenvoudig checken of een of een aannemer zich houdt aan de afspraken over de machines die hij inzet bij een project. Bovendien kunnen we ons met de uitkomsten uit EmissieCalc verantwoorden voor ons klimaatbeleid. En naar subsidieverstrekkers, in het kader van de SPUK-regeling. De projecten die we aanbesteden, proberen we steeds schoner te maken. Met EmissieCalc kunnen we zichtbaar maken hoevéél schoner. Hoeveel minder uitstoot we nou echt realiseren.”

Nulmeting

Eindhoven heeft eerst een nulmeting gedaan met EmissieCalc. Daarvoor voerde de gemeente de gegevens van machines en logboeken van afgeronde projecten in. Daan: “Daarmee hadden we een referentiekader, om te kunnen vergelijken of we vooruitgaan met de emissiereductie. Nu gebruiken we EmissieCalc voor het eerst samen met een aannemer bij een lopend project: de reconstructie van de Offenbachlaan.”

Rekenmodel afgestemd op SEB

“Van elk type machine is bekend wat de emissies van CO 2 , stikstof en fijnstof zijn. Als je dus weet welke machines op een project komen te staan en hoe lang ze rijden of draaien, kun je de uitstoot van dat project uitrekenen”, legt Daaf de Kok, van BouwCirculair, uit. Het instrument is een rekenmodel, afgestemd op de eisen van Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Zo makkelijk mogelijk

Aannemers moeten de gegevens aanleveren. Daaf: “Dat maken we met EmissieCalc zo makkelijk mogelijk. Aannemers hoeven bijvoorbeeld maar één keer een overzicht van hun machinepark in te lezen. EmissieCalc koppelt dat aan de gegevens over die machines, daar hoeft de aannemer dus niks voor te doen. Vervolgens geeft de aannemer door welke machines op een project staan en hoeveel uren ze draaien of hoeveel kilometer ze rijden.’

Pilot met bouwloggers

‘We willen de administratieve lasten voor aannemers zo laag mogelijk houden’, zegt Olislagers. ‘Op dit moment loopt een pilot met bouwloggers. Dat zijn apparaatjes zo groot als een luciferdoosje, die bijhouden waar een machine staat en wanneer hij beweegt. Aannemers gebruiken die soms al voor hun onderhoudsadministratie. Die data gaan nu automatisch naar EmissieCalc, zodat de aannemer die gegevens niet meer zelf hoeft in te voeren. Dat ontzorgt hen nóg meer.’

Kosten betaald met SPUK SLA

De pilot plus de licentie van EmissieCalc (voor Eindhoven 15.000 euro per jaar) bekostigt de gemeente met geld uit de SPUK SLA. In de huidige opstartfase werken behalve Eindhoven ook de gemeenten Den Haag en Utrecht met het rekenmodel.