Primeur: ontdek de Growing Facade

Op 8 juli aanstaande is het tijd voor innovatie. In samenwerking met studio Klarenbeek & Dros (Designers of the Unusual) nodigt Heijmans je uit om op deze datum in de Heijmans Hive ’s werelds eerste AI-design, 3D-printed modulaire paneelwand van mycelium te ontdekken.

Zoals we in de Benchmark Biobased Bouwen lieten zien, is er een stijgende lijn in de toepassing van biobased materialen zichtbaar. Innovaties helpen om de versnelling verder in te zetten. Heijmans vertelt daarom over De Growing Facade, die ze in samenwerking met studio Klarenbeek en Dros creëren.

Circulaire productielocatie

“We ontwikkelen een myceliumwand live op ons kantoor in Rosmalen”, geeft Ralph Oduber van Heijmans hierover aan. Eerder kwam Ralph uitgebreid aan het woord in het webinar over Zero Emissie-zones. Nu laat Ralph van zich horen over deze primeur: “Deze experience is een tastbare stap in onze strategie 2030, waarin duurzaamheid, welzijn, verbinding en maakbaarheid centraal staan. Hiervoor wordt de Hive in Rosmalen tijdelijk ingericht als circulaire productielocatie, waar de kweek van schimmeldraden centraal staan.

Meedoen? Je schrijft je in via deze link.

Praktische informatie:

8 juli 2025 | 15:30 - 18:30U | Heijmans Hive | Rosmalen