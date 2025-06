Vernieuwend traject: DOE Dag Praktijkonderwijs

In samenwerking met het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten Bouw, Energie en Techniek (BET) is door Binnenklimaat Nederland vanuit het Vakcentrum Binnenklimaattechniek een vernieuwend traject gestart dat zich specifiek richt op het praktijkonderwijs (PRO). Doel is om leerlingen een laagdrempelige en inspirerende kennismaking te bieden met techniek in de gebouwde omgeving – en in het bijzonder met de sector binnenklimaattechniek.

Na een succesvolle eerste pilot op het Streek in Ede, wordt het initiatief nu verder in pilotvorm opgeschaald naar scholen in de regio Haaglanden & Rijnmond. Op 24 juni vond de eerste activiteit binnen dit traject plaats: een speciale DOE Dag bij R-Vent Netherlands in Bergschenhoek. Tijdens deze dag krijgen leerlingen van het praktijkonderwijs een unieke kans om op interactieve wijze kennis te maken met het werkveld van ventilatie, luchtverdeling en gezonde binnenlucht. Ze krijgen letterlijk een kijkje in de keuken van een innovatieve en maatschappelijk onmisbare sector die zich richt op gezondheid, comfort en duurzaamheid in gebouwen.

Samenwerking met Techniekpact en FME

De DOE Dag is onderdeel van een bredere landelijke aanpak waarin Binnenklimaat Nederland samenwerkt met FME en Techniek NL, als partners binnen het Aanvalsplan Arbeidsmarkttekorten BET, samenwerken aan het versterken van de instroom en duurzaam behoud in technische beroepen. Binnen het Aanvalsplan BET worden met regionale partners programma’s ’ van school naar duurzaam werk opgezet die jongeren rechtstreeks in contact brengen met technische bedrijven. De focus ligt op doen, beleven en ervaren – essentieel voor leerlingen in het praktijkonderwijs.

Uitrol naar Haaglanden en Rijnmond

Met de positieve ervaringen van de pilot in Ede als fundament, worden in schooljaar 2025-2026 nieuwe DOE Dagen georganiseerd in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. Bedrijven zoals R-Vent Netherlands vervullen hierin een sleutelrol door hun deuren open te stellen en jongeren welkom te heten op de werkvloer. De samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en brancheorganisaties laat zien hoe krachtig regionale verankering en praktijkervaring kunnen zijn in het vormen van toekomstig technisch talent.

De DOE Dag op 24 juni vormt nadrukkelijk geen eindpunt, maar juist een begin. Na deze eerste kennismaking gaan de deelnemende leerlingen bij interesse, daadwerkelijk aan de slag bij diverse aangesloten bedrijven in de regio. Hier krijgen zij de kans om op de werkvloer verder te leren en opgeleid te worden tot assistent luchtkanalenmonteur – een vakgebied dat essentieel is voor gezonde gebouwen en een toekomstbestendige leefomgeving. Binnenklimaat Nederland brengt bedrijven, scholen en jongeren samen om deze nieuwe generatie vakmensen een concrete en duurzame plek in de technieksector te bieden.