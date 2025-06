Tienduizenden biobased nieuwbouwwoningen in de maak

Acht toonaangevende ontwikkelaars committeerden zich vandaag op de Provada aan biobased bouwen. AM, BAM, BPD, Dura Vermeer, Heijmans, Stebru, VORM en Waal zijn samen goed voor ongeveer 25% van de Nederlandse woningbouw. Hun inzet zorgt voor een belangrijke versnelling in het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen als hout, stro, vlas en hennep, die in Nederland kunnen groeien en volledig hernieuwbaar zijn.

En die versnelling is hard nodig. Nederland kampt met een groot woningtekort en heeft ambitieuze klimaatdoelen. Deze bedrijven spraken af dat in 2028 ten minste 30% van hun nieuwbouwprojecten (tot vijf bouwlagen) zal bestaan uit minimaal 30% biobased materialen. Met hun gezamenlijke marktaandeel komt dat naar schatting neer op 10.000 woningen in de komende tweeëneenhalf jaar en 5.000 woningen per jaar in de jaren daarna. Door te kiezen voor biobased nieuwbouwwoningen leggen de bedrijven tot 2030 350 kton COâ‚‚ vast in het hout. Dat is vergelijkbaar met de totale uitstoot van een stad als Delft (Klimaatmonitor, 2023).

“Met deze gezamenlijke actieagenda, schalen deze ontwikkelaars biobased bouwen flink op en zetten ze een grote stap naar een circulaire bouweconomie”

Norbert Schotte, Activator bij Building Balance.

Van belofte naar praktijk

De acht bedrijven ondertekenden de gezamenlijke commitmentverklaring vandaag op de stand van AM op de Provada. Deze verklaring is een initiatief van Building Balance. Soortgelijke verklaringen worden ook ondertekend door woningcorporaties, bouwers en twee weken geleden nog door tientallen architecten. Het blijft uiteraard niet bij commitment alleen. Enkele concrete vervolgstappen waar de ondertekenaars aan werken zijn een biobased bouwkostenkompas, een gemeenschappelijk Programma van Eisen en een trainingsprogramma. Ook hebben ze de ambitie om volgend jaar een commitment aan te gaan voor gestapelde bouw.