Handelingsperspectief en inspiratie in e-zine Netcongestie

Netcongestie wordt vaak in één adem genoemd met allerlei uitdagingen. We sluiten onze ogen niet voor de complexiteit voor de opgave, maar geven in het nieuwste e-zine van Duurzaam Gebouwd handelingsperspectief en inspiratie. Partijen laten zien dat ze aan de slag zijn met relevante oplossingen in de energietransitie. Ze delen kennis, laten totaaloplossingen zien en komen met succesvoorbeelden die laten zien dat we ons vastgoed kunnen klaarstomen voor de toekomst.

Kansen zijn er namelijk volop. Denk aan slimmer omgaan met energie, door middel van energiemanagement. Van lokaal opslaan van energie tot het flexibel sturen op vraag naar elektriciteit en het opbouwen van energiehubs: er zijn genoeg innovaties om gebruik van te maken. We belichten deze noviteiten en delen verse inzichten met je in dit kersverse e-zine. Op naar een veerkrachtig energiesysteem en lees het e-zine!