VSME vormt praktisch startpunt voor duurzaamheidsrapportage

Met de komst van de EU Omnibus zijn de verwachtingen rondom duurzaamheidsrapportage ingrijpend veranderd. Waar het veld eerst gedomineerd werd door vrijwillige standaarden zoals de Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), en Integrated Reporting, is het speelveld nu uitgebreid met een nieuwe, toegankelijke standaard: de VSME. In dit artikel leggen wij je uit wat de VSME is, hoe de VSME kan gebruiken en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van andere rapportagestandaarden.

De Voluntary SME (Vrijwillig MKB) standaard – kortweg VSME – is eind 2024 gepubliceerd door de EFRAG, dezelfde organisatie die de ESRS (de onderliggende rapportage standaard van de CSRD) heeft opgesteld. Het doel van de VSME is tweeledig:

Het verminderen van de administratieve last bij het aanleveren van ESG-data aan CSRD-plichtige bedrijven

Het bieden van een toegankelijke en gestandaardiseerde manier om met duurzaamheidsrapportage aan de slag te gaan

Twee modules, één duidelijke opbouw

De opbouw van de VSME reflecteert deze twee doelen. De VSME bestaat uit twee modules:

De Basismodule focust op kern-ESG-data en is vooral kwantitatief van aard

De Comprehensive module breidt hierop uit met met strategische inzichten, een verbetercyclus en aanvullende KPI’s

Waar de volledige ESRS-rapportage tot wel 800 datapunten vereist, bevat de VSME – inclusief de Comprehensive module – slechts zo'n 60 kernpunten. Hiermee wordt de drempel voor het opstellen van ESG-rapportages aanzienlijk verlaagd, terwijl de focus blijft op relevante vergelijkbare data.

Vrijwillig, maar waardevol

Wat de VSME uniek maakt, is het vrijwillige karakter. Je krijgt als organisatie veel vrijheid om onderdelen weg te laten en niet elk datapunt vereist een onderbouwing die gecheckt moet worden door een derde partij. Dat lijkt vrijblijvend, maar maakt de VSME juist geschikt als eerste stap richting gestructureerde duurzaamheidsrapportage. Ook als jouw organisatie zelf niet CSRD-plichtig is, krijg je mogelijk wél vragen vanuit klanten die dat wél zijn. De VSME biedt een praktische manier om hierop voorbereid te zijn.

Voor organisaties die verder willen, dient de volledige standaard als uitgangspunt voor een proportionele ESG-strategie en –rapportage. De VSME biedt een laagdrempelige manier om ESG-inzicht te verkrijgen én om te voldoen aan de toegenomen informatiestandaarden binnen de keten.