Whitepaper laat kansen netcongestie zien

Uitbreiden, verduurzamen of misschien denk je zelfs aan nieuwbouw. Je organisatie moet blijven draaien, inspelen op ontwikkelingen én voldoen aan steeds strenger wordende wet- en regelgeving. Maar is deze verduurzaming aanstaande of gooit een vol elektriciteitsnet roet in het eten?

Zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en energieopslag – het staat allemaal op je agenda. Door je organisatie te verduurzamen zorg je voor bedrijfscontinuïteit. Maar netcongestie kan ervoor zorgen dat je plannen vertraging oplopen.

Daarin ben je niet alleen! Duizenden ondernemers en gebouweigenaren in Nederland lopen tegen dezelfde uitdaging aan: het stroomnet zit vol. En dat heeft directe gevolgen voor je plannen. Download deze whitepaper en ontdek de oplossing!