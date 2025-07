Woningcorporatie verduurzaamt bijna 3.500 woningen

In samenwerking met vier bouwpartners heeft Lefier de afgelopen jaren 3.442 sociale huurwoningen grondig verduurzaamd. Huurders profiteren hierdoor van een lagere energierekening en meer huurcomfort. De woningcorporatie is hiermee goed op weg om in 2029 geen woningen meer te verhuren met een E-, F- of G-label.

De snelle verduurzaming is mede het resultaat van een nauwe samenwerking van Lefier met vier bouwpartners: Jorritsma Bouw BV, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Buursema Bouwbedrijf en Dura Vermeer. Deze week stonden de bouwbedrijven en Lefier kort stil bij het succes: Lefier kreeg van de vier bouwbedrijven een cheque ter waarde van 3.442 euro aangeboden voor een goed doel naar keuze. Dat is Voedselbank Groningen geworden.

Sneltreinvaart

Dankzij de nauwe samenwerking kan een strakke planning worden gehanteerd. “We nemen de betrokken bouwers al in een vroeg stadium mee in onze én elkaars planning,” licht Jan-Willem Stevens, manager vastgoed bij Lefier, toe. “Hierdoor kunnen mensen en middelen optimaal ingezet worden en is er sprake van efficiënte verduurzamingsstromen. Alleen zo kunnen we in sneltreinvaart grote aantallen woningen energiezuinig maken.”

Fijn thuis

Door toepassing van betere en meer isolatie, HR-beglazing en in veel gevallen ook de aanpak van bestaande installaties worden huurwoningen energiezuiniger en comfortabeler. “Samen met Lefier zorgen wij voor tevreden huurders, daar doen we het voor,” zegt Buursema. Dat vindt ook Jorritsma Bouw: “De nauwe samenwerking met Lefier voelt als een hechte band tussen collega's. "We werken in elkaars verlengde met openheid en transparantie, dit leidt tot een fijn thuis voor bewoners."

Echte samenwerking

Waar voorheen per project een planning werd gemaakt en een bouwbedrijf geselecteerd, is er nu voor gekozen het werk in een bouwstroom te beleggen. Vijf jaar geleden sloot Lefier daartoe met de vier bouwpartijen een raamovereenkomst en twee jaar gelden werd deze overeenkomst wegens succes verlengd. “Onze langdurige samenwerking met Lefier toont aan wat mogelijk is met échte samenwerking,” aldus Dura Vermeer. We hebben al honderden woningen verbeterd en de CO₂-uitstoot aanzienlijk verlaagd. Zo geven we concreet invulling aan onze missie: Het Goede Doen, voor bewoners en klimaat."

Eindsprint

Tegelijk met het vieren van de 3.442e verduurzaamde woning werd het startschot voor de ‘eindsprint’ gegeven: de komende tweeënhalf jaar staat nog een flink aantal sociale huurwoningen een grondige verduurzaming te wachten. Alle partijen hebben daar vertrouwen in. “De samenwerking met Lefier verloopt constructief en doelgericht,” besluit Dijkstra Draisma. “Samen verbeteren we bestaande woningen naar energielabel A en De Standaard, met oog voor duurzaamheid, comfort en kwaliteit."