<span lang='NL'>Van mooie woorden naar meetbare impact</span>

In aanloop naar de Klimaattop Gebouwde Omgeving op 5 en 6 november organiseerde Duurzaam Gebouwd de eerste Innovatiebijeenkomst Circulair Bouwen.

Publieke en private koplopers kwamen samen op 1 juli bij de Planon Innovation Campus in Nijmegen om kennis te delen, elkaar te inspireren en innovaties te versnellen.

De bijeenkomst werd geopend door Dirk van Gemert, commercieel directeur van Duurzaam Gebouwd. Hij benadrukte het belang van samen optrekken om circulaire ambities werkelijkheid te maken.

Daarna gaf Mark van den Burg van Planon een inkijkje in de bijzondere plek waar de bijeenkomst plaatsvond. “Deze campus is ontwikkeld met de mens centraal. We willen dat mensen hier gezonder weggaan dan dat ze binnenkomen, via luchtkwaliteit, licht, voeding, klimaatmetingen. Dit is een plek waar mensen dagelijks samenwerken aan innovatie.” Voor Planon is innovatie cruciaal, onder meer via softwareoplossingen die gebouwen en mensen met elkaar verbinden.

Panelgesprek: van ambitie naar actie

In een verdiepend panelgesprek gingen Mark van den Burg (Planon), Jim Teunizen (Alba Concepts), Ûltje van Gorkum en Erik Opdam (Groene Metropoolregio) met elkaar in gesprek over circulaire ambities, struikelblokken en doorbraken. De centrale vraag: “Welke ambitie nemen jullie mee en wat willen jullie bijdragen aan circulair bouwen?”

Ûltje van Gorkum was duidelijk: “We moeten gewoon gaan doen wat al kan.” Vanuit de Groene Metropoolregio werkt hij aan een eenduidige visie op circulariteit. “Zodra we als regio één lijn trekken in hoe we uitvragen, kunnen we ook de risico’s bespreken die nu voor koudwatervrees zorgen.” Erik Opdam vult aan: “Er is al veel mogelijk. Gemeenten moeten vaker bovenwettelijke ambities durven stellen in aanbestedingen. Maar het begint met duidelijke eisen én controle.”

Jim Teunizen waarschuwt: “Er wordt nu te weinig gecontroleerd. Dan spring je als marktpartij door een hoepel, win je de tender en vervolgens is er niemand die controleert of het wordt waargemaakt.”

De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen ziet inmiddels resultaat: bij 22 projecten werd een gemiddelde circulariteit van 14% gemeten, een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden, maar nog steeds ver onder de ambitie van 30%. “We blijven het gesprek aangaan en goede voorbeelden delen om gemeenten in beweging te krijgen,” aldus Erik Opdam.

De panelleden waren het erover eens dat markt en overheid elkaar nodig hebben om circulariteit verder te brengen. Er zijn al voldoende oplossingen, nu moeten ze worden toegepast en opgeschaald.

Vier innovatieve pitches

Tijdens de bijeenkomst werden vier veelbelovende circulaire innovaties gepitcht:

Dutch Climate Systems (Arthur): presenteerde de ICECUBE, een energie-efficiënt en circulair alternatief voor traditionele koeling.

(Arthur): presenteerde de ICECUBE, een energie-efficiënt en circulair alternatief voor traditionele koeling. Rebrick (Hans Smetsers & Thomas Swinkels): hergebruik van gevelstenen met 95% minder COâ‚‚-uitstoot én behoud van esthetiek.

(Hans Smetsers & Thomas Swinkels): hergebruik van gevelstenen met 95% minder COâ‚‚-uitstoot én behoud van esthetiek. BCI Gebouw (Jim Teunizen): een tool die inzicht geeft in hoe circulair een gebouw of materiaal écht is.

(Jim Teunizen): een tool die inzicht geeft in hoe circulair een gebouw of materiaal écht is. VBI (Dennis Duffels): introduceerde de “Trias Materia”, gericht op materiaalreductie, herbruikbaarheid en efficiënter bouwen.

Van woorden naar daden

Tijdens de afsluitende netwerkborrel was één boodschap luid en duidelijk: we moeten stoppen met wachten op perfect beleid. “Wacht niet op de wet, maar begin zelf,” zei Erik Opdam. “Ga niet wachten tot het beter geregeld is, doe alvast wat goed is.” Ook Ûltje benadrukte: “De markt wil duidelijkheid en ambitie. Laten we die gezamenlijk vastleggen en controleren.”

De Duurzaam Gebouwd Innovatiebijeenkomst was daarmee niet alleen een inspirerende middag, maar vooral een krachtige stap richting opschaling van circulair bouwen, meetbaar, toepasbaar en gedragen door alle betrokken partijen.