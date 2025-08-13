WeGrow Congres: biobased bouwen levert geld op
Op maandag 29 september 2025 verwelkomt WeGrow bestuurders, boeren en bouwers in de sfeervolle Landgoederij in Bunnik voor het jaarlijkse WeGrow Congres. Hier delen we de resultaten van biobased bouwen en samenwerkingen tot dusver en blikken we vooruit. Ook kom je er als deelnemer achter dat biobased bouwen voor boeren én bouwers geld opbrengt.
Het congres biedt volop ruimte voor ontmoeting, kennisdeling en actie. Laat je inspireren door praktijkverhalen en innovatieve toepassingen op de Biobased Markt, waar ondernemers, makers en pioniers hun oplossingen tonen.
WeGrow award
Dit jaar reiken we voor de tweede keer de WeGrow Award uit. Dé prijs voor de meest impactvolle innovatie die bijdraagt aan de professionalisering van de biobased sector. Over de mogelijkheid om nominaties in te sturen en de jurering volgt binnenkort meer informatie.
Deelnemen
Het WeGrow Congres 2025 is op maandag 29 september. Het programma, inclusief een Biobased Markt, start om 13.00 uur. De locatie is de Landgoederij in Bunnik.
Wil jij er bij zijn op 29 september? Wacht niet te lang en meld je hier aan!
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Nomineer voor de allereerste CBRE Sustainability ...
CBRE heeft het initiatief genomen om deze award in het leven te roepen als erkenning voor duurzame koplopers binnen de facilitaire- en vastgoedsector. De uitreiking ...
Rondetafelgesprek brengt keten in beweging
Wat is er nodig om circulariteit écht van de grond te krijgen in de gevelbranche? Die vraag staat centraal tijdens een inspirerende rondetafelbijeenkomst ...
Woningmarktmonitor: energietransitie op koers?
De Nederlandse woningmarkt lijkt op koers te liggen om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor energie-efficiëntie. Dat blijkt uit de nieuwste themapublicatie ...
Grip houden op levensduur en kwaliteit van vastgoed
In de praktijk blijven Meerjaren Onderhoudsplanningen (MJOP) steken in een statische lijst. In een webinar ontdek je hoe je dit laat bijdragen aan duurzaamheid, ...
Groei op belangrijke duurzaamheidsthema’s
Met een Sustainability Impact (SSI) score van 8,07 blijft Schneider Electric structureel groeien op belangrijke duurzaamheidsthema’s. “Dit is een belangrijk ...
Verjonging dankzij tien nieuwe partners
Er traden op 1 juli 2025 maar liefst tien nieuwe partners toe bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR. Het bureau is blij met hun komst, dat zorgt voor meer verjonging, ...
Drie burgerinitiatieven voor soepele energietransitie
Terwijl huishoudens worden aangespoord om energie te besparen door korter te douchen of de thermostaat lager te zetten, blijven systeemfactoren zoals fossiele subsidies, ...
Duurzaam Gebouwd Magazine: tijd voor actie!
De tweede editie van het Duurzaam Gebouwd Magazine is verschenen en nu online voor iedereen te lezen! Deze editie staat vol met actuele artikelen, vernieuwende ...
Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige ...
Het verwarmen van tapwater neemt een steeds groter aandeel van het totale energieverbruik van een woning in. In goed geïsoleerde woningen met lage temperatuur ...
De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop ...
Op 5 en 6 november gaat tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 officieel de Nationale Houtbouwgame van start: een uniek, gratis leerprogramma dat professionals ...
Aanpassing CSRD: “Route naar toekomstbestendiger ...
De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is aangepast en uitgesteld, na een besluit van het Europese Parlement. Maar: “Dit ...
Webinar deelt ervaringen duurzaam aanbesteden
Steeds meer gemeenten, corporaties en andere partijen willen duurzaamheid meenemen in bouwprojecten. Hoe doe je dat in aanbestedingen? Je wil invulling geven aan ...