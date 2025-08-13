WeGrow Congres: biobased bouwen levert geld op

Op maandag 29 september 2025 verwelkomt WeGrow bestuurders, boeren en bouwers in de sfeervolle Landgoederij in Bunnik voor het jaarlijkse WeGrow Congres. Hier delen we de resultaten van biobased bouwen en samenwerkingen tot dusver en blikken we vooruit. Ook kom je er als deelnemer achter dat biobased bouwen voor boeren én bouwers geld opbrengt.

Het congres biedt volop ruimte voor ontmoeting, kennisdeling en actie. Laat je inspireren door praktijkverhalen en innovatieve toepassingen op de Biobased Markt, waar ondernemers, makers en pioniers hun oplossingen tonen.

WeGrow award

Dit jaar reiken we voor de tweede keer de WeGrow Award uit. Dé prijs voor de meest impactvolle innovatie die bijdraagt aan de professionalisering van de biobased sector. Over de mogelijkheid om nominaties in te sturen en de jurering volgt binnenkort meer informatie.

Deelnemen

Het WeGrow Congres 2025 is op maandag 29 september. Het programma, inclusief een Biobased Markt, start om 13.00 uur. De locatie is de Landgoederij in Bunnik.