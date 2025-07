Van data naar duurzaam 

“We willen iets met duurzaamheid… maar wat precies?” Organisaties weten dat verduurzaming noodzakelijk is, maar het waar, hoe en wanneer blijft vaak diffuus. Een interview met Monique Dorresteijn en Jorg Hogerheijde die bedrijven en overheden begeleiden bij het zetten van duurzame stappen, ondersteund door brede kennis, meetbaarheid en een sterke intrinsieke motivatie.

Veel bedrijven komen aanvankelijk bij Monique en Jorg van Kader Group met een ‘compliancevraag’: ze willen voldoen aan wetgeving of aanbestedingseisen. “Maar wij begeleiden ze graag van moeten naar willen,” zegt Jorg. “We laten zien dat duurzaamheid ook economische kansen biedt, en dat het een fundamentele pijler is onder toekomstbestendigheid.”

Daarin hanteert Kader Group de volgende vijf groeistappen:

Bewustwording – Wat is duurzaamheid, en waarom zou je ermee aan de slag gaan? Naleving – Wat móet je doen op basis van wet- en regelgeving? Risicomanagement – Welke duurzaamheidsrisico’s en -kansen beïnvloeden jouw bedrijfsmodel? Integratie – Duurzaamheid als vast onderdeel van je bedrijfsprocessen. Impact – Structurele verduurzaming, samen met stakeholders.

“Het merendeel van de organisaties zit op niveau 1 of 2,” aldus Jorg. “Onze rol is om ze stapsgewijs te begeleiden naar structurele impact. Dat doen we niet met dikke rapporten, maar met praktische ondersteuning: workshops, data-analyses, businesscases en concrete plannen.”

De CO2-Prestatieladder als vliegwiel

Voor Monique Dorresteijn, consultant Environment & Sustainability, is de CO2-prestatieladder een belangrijk instrument. “Het is een certificeringssysteem waarmee organisaties hun uitstoot kunnen meten, reduceren en monitoren,” legt ze uit. “De ladder dwingt je om scherp te zijn op je eigen impact én stimuleert continue verbetering.” Volgens Monique is de ladder niet alleen een technische tool, maar ook een cultuurveranderaar. “Je kunt er concrete gunningsvoordelen mee halen bij aanbestedingen, maar het is óók een aanleiding om intern het gesprek aan te gaan. Hoe duurzaam zijn wij eigenlijk? En waar willen we naartoe?”

Duurzaamheid is meer dan energie

Wat beide experts benadrukken: duurzaamheid is veel meer dan energie besparen. “Circulariteit is zeker net zo belangrijk,” stelt Monique. “En tegelijkertijd ook complexer. Wat is ‘circulair’ eigenlijk? Wanneer voldoet een materiaal of product aan die definitie?” Kader ziet duurzaamheid als een breed spectrum: naast energie en CO2 gaat het over materiaalgebruik, biodiversiteit, gezondheid, en zelfs data en digitale infrastructuur. Jorg: “We werken ook aan circulaire tunnels, duurzame sluizen, en gezondere kantoren. Het gaat om de hele levenscyclus van projecten en producten.”

Meetbaarheid als motor

Een belangrijke trend is de groeiende vraag naar meetbaarheid. “De tijd van loze claims is voorbij,” stelt Monique. “Greenwashing wordt harder aangepakt, en terecht. Je moet kunnen aantonen wat duurzaam is, en waarom. Daar komt data bij kijken: van energieverbruik tot materiaalstromen, van CO2-footprint tot levenscyclusanalyse (LCA).” Monique begeleidt onder andere de Provincie Noord-Holland bij duurzaamheidsprojecten. “Van de allereerste brainstorm tot daadwerkelijke uitvoering. Daarbij helpt de milieu-impact data om structuur te geven aan het gesprek. Heb je je uitstoot wel in beeld? Heb je inzicht in energieverbruik en milieu-impact? En hoe zit het met ketenimpact?”

Volgens Jorg zit daarin ook de grootste winst. “Zodra je inzichtelijk maakt waar het verbruik of de milieubelasting zit, kun je gaan optimaliseren. Organisaties besparen al snel 10 tot 20 procent energie puur door beter inzicht. Denk aan het optimaliseren van installaties, het aanpassen van gedrag of het slimmer plannen van productie.” Maar ook grotere investeringen kunnen renderen – als je verder kijkt dan de aanschafprijs. “Circulair beton kan duurder lijken bij aankoop,” geeft Jorg als voorbeeld. “Maar als het product langer meegaat en een lagere milieu-impact heeft over de hele levensduur, dan win je op lange termijn. Daarom zetten wij sterk in op levenscyclusanalyses (LCA’s) om dit soort keuzes onderbouwd te maken.”

Innovatie in een traditionele sector

Veel van het werk van Kader speelt zich af in de bouw- en infrasector – een sector met diepe roots, maar ook groeiende vernieuwingsdrang. “Het is een wereld waar processen al decennia op dezelfde manier verlopen,” zegt Jorg. “Dat maakt verandering soms lastig. Tegelijkertijd zie ik ongelooflijk veel innovatiekracht: circulaire tunnels, elektrische kranen, energieneutrale sluizen – het gebeurt allemaal.”

De uitdaging zit vaak niet alleen in de techniek, maar ook in gedrag. “Technisch weten we het wel. Maar sociaal gezien is het lastiger. Mensen zijn gewend aan een manier van werken en normeringen zijn hier op ingericht. En er is ook veel onzekerheid: over wetgeving, over kosten, over wat ‘goed genoeg’ is. Daarom is het zo belangrijk dat wij als Kader zowel inhoudelijke expertise als verandervaardigheid meebrengen.”

Van compliance naar kansdenken

Wat beide experts bindt, is hun visie op duurzaamheid als strategische kans – niet als verplichting. “Het is natuurlijk waar dat wetgeving organisaties aanzet tot actie,” zegt Monique. “Maar de bedrijven die echt verschil maken, zijn degenen die er zelf in geloven. Die duurzaamheid zien als iets waarmee ze zich kunnen onderscheiden.” Dat onderschrijft Jorg. “Duurzaam is niet hetzelfde als duur.

Het gaat om slimme keuzes, optimalisatie en lange termijn. En ook om imago: als je kunt zeggen dat jij de duurzaamste brug of het schoonste productieproces hebt, is dat ontzettend krachtige marketing.” Volgens hem zitten bedrijven niet te wachten op abstracte ambities, maar op concrete stappen. “Daarom zeggen wij altijd: begin klein. Pak het laaghangende fruit. Stel een roadmap op. Bouw het uit. Duurzaamheid is geen sprint, maar een marathon.”

De Kader-aanpak: zes kapitalen, één doel

Duurzaamheid is binnen Kader een van de zes ‘Kader Kapitalen’ – samen met Medewerkerswelzijn, Arbeidsveiligheid, Technische Veiligheid, Organisatiekwaliteit en Informatiebeveiliging. Deze vormen samen het raamwerk waarmee Kader bedrijven helpt om toekomstbestendig te worden.

“Duurzaamheid staat daarbij niet los van de rest,” benadrukt Jorg. “Als je investeert in schone energie, maar je medewerkers zitten in een ongezonde werkomgeving, ben je niet toekomstbestendig. Het draait om balans en integratie.” Met meer dan 400 professionals biedt Kader daarvoor strategisch advies, praktische tools én inhoudelijke begeleiding. Of het nu gaat om het opstellen van een CO2-footprint, het uitvoeren van een LCA, of het begeleiden van een aanbesteding op Duurzaamheid – Kader staat naast zijn klanten, pragmatisch en persoonlijk.

De toekomst: meer inzicht, meer impact

Wat brengt de toekomst? Monique is stellig: “We gaan naar een wereld waarin alles meetbaar wordt. Je kunt straks niet meer zeggen ‘wij zijn duurzaam’, zonder te laten zien waaróm en hóe.” Dat is ook precies waar Kader op inzet: meetbare duurzaamheid met impact. Want alleen dan verandert duurzaamheid van een ‘moetje’ in een motor voor groei.