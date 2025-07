Een energieneutraal schoolgebouw voor het Gilde Vakcollege

Begin 2025 betrok het Gilde Vakcollege Techniek zijn nieuwe schoolgebouw in Gorinchem. Een volledig energieneutrale school, gebouwd met duurzame en robuuste materialen. Henri van Breugel vertelt hoe dit zijn weerslag heeft gekregen in het gebouw.

Gilde Vakcollege Techniek is de grootste vmbo-techniekschool van Nederland - bijna 900 leerlingen in Metaaltechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, BWI en Mobiliteit & Transport - ademt techniek, van de constructie tot de ruime praktijklokalen waar leerlingen nog echt een vak leren. Deze opzet komt voort uit een duidelijke visie op techniekonderwijs en de intensieve samenwerking met het regionale bedrijfsleven, wat resulteert in een uniek ecosysteem dat zowel leerlingen als bedrijven aantrekt.

Energieneutraal

Dat het gebouw energieneutraal is, kan ook niet anders volgens Henri van Beugel, voorzitter van het College van Bestuur van de Willem van Oranje Onderwijsgroep. "Als je je leerlingen wilt onderwijzen dat ze moeten gaan werken aan een duurzame toekomst, moet je dat zelf ook doen. Practice what you preach. De grootste uitdaging was de financiering. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het vmbo-deel en beschikte niet over de middelen om bij te dragen aan de extra ruimte die we nodig hadden voor de techniek-havo en het kunnen aanbieden van doorlopende leerlijnen in het mbo. Met onder meer de hulp van HEVO, die ons in dit hele proces uitstekend heeft begeleid, zijn we daar op allerlei creatieve manieren uiteindelijk wel uitgekomen. Dat had veel te maken met de grote betrokkenheid van iedereen die aan deze nieuwbouw heeft meegewerkt. We hebben elkaar aangestoken en gingen allemaal vol voor deze school, ook de mensen van HEVO. De samenwerking verliep in alle opzichten uitstekend. Ik wil maar zeggen: als er een gemeenschappelijke wil is, is er ook een weg."

Stichting Wetech

Samenwerking met de omgeving is voor het Gilde Vakcollege erg belangrijk geeft Van Beugel aan. "Het Gilde Vakcollege Techniek ligt in een regio met veel bedrijven in onder meer de bouw, installatietechniek, maritieme industrie en maakindustrie. Grote spelers zijn er niet veel, wel veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Met die bedrijven werken we samen in de Stichting Wetech. We bespreken daarin de vormgeving en inhoud van ons onderwijs, zodat dit zo goed mogelijk aansluit op de eisen vanuit de arbeidsmarkt.

Daarnaast hebben de bedrijven een groot deel betaald van de machines en installaties die wij gebruiken in onze praktijklokalen. Het is ook in hun belang dat onze leerlingen leren werken met de modernste machines en technieken. We hebben hier met steun van het bedrijfsleven een lasstraat en een volautomatische lasrobot kunnen neerzetten, die we nu ook drie avonden in de week inzetten voor het volwassenenonderwijs. Daarmee zijn we de grootste examenlocatie in Nederland van het Nederlands Instituut voor Lastechniek. Een ander voorbeeld is dat we op verzoek en met steun van regionale bedrijven in het nieuwe pand een bovenloopkraan hebben. Een dergelijke kraan wordt ook veel gebruikt in de maritieme sector die in onze regio sterk is vertegenwoordigd. Het kunnen omgaan daarmee zit niet in het vmbo-curriculum, maar wij bieden dit aan als extra leerstof of keuzevak. En ook volwassenen kunnen hiermee hun hijs- en loscertificaten behalen."