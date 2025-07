Samen bouwen aan de toekomst in Apeldoorn

Op de plek van de voormalige basisschool in Ughelen verrijst een nieuw woonproject, dat niet alleen inspeelt op de woonbehoefte van vandaag, maar toekomstbestendig is. Tien nieuwe seniorenwoningen worden biobased gebouwd, en daarnaast wordt het bestaande schoolgebouw getransformeerd tot zes appartementen en een studio voor starters.

Wat het project bijzonder maakt, is niet alleen de duurzame bouwmethode, maar ook wijze waarop drie regionale partijen, Gemeente Apeldoorn, woningcorporatie De Goede Woning en Veeneman Bouw, samen laten zien wat er mogelijk is als de hele bouwketen meebeweegt.

Bouwen met karakter én visie

De keuze om het oude schoolgebouw te behouden is meer dan een praktische ingreep. Het past bij de visie van Apeldoorn als stad die het verleden koestert en een duurzame toekomst omarmt. Peter Messerschmidt, wethouder van gemeente Apeldoorn vertelt: “Dit soort projecten passen bij de identiteit van Apeldoorn als groene en royale hoofdstad van de Veluwe. Het is goed voor mens én milieu. De toepassing van biobased materialen maakt het project bijzonder duurzaam én innovatief. Terwijl door het behoud van het oude schoolgebouw ook recht wordt gedaan aan de geschiedenis van deze plek. We bouwen in dit project aan verbinding tussen generaties, aan toekomstbestendig wonen, en aan een leefomgeving die klopt, nu én in de toekomst.”

Als ondertekenaar van de zogeheten 30-30-30-deal streeft de gemeente ernaar om in 2030 minstens 30% van de bouw- en renovatieopgave met 30% biobased materialen uit te voeren. Project Steenbeek is hierbij een goed voorbeeld dat dit ook binnen de sociale woningbouw haalbaar is.

Corporatie wil het in de praktijk ervaren

Woningcorporatie De Goede Woning heeft de deal (nog) niet ondertekend, maar loopt dit jaar wel actief mee in de routekaart voor kennisopbouw van de ketensamenwerking Boeren voor Biobased Bouwen in regio Stedendriehoek. “Zo kunnen wij in de praktijk ervaren wat biobased bouwen betekent voor hun organisatie en hun huurders. De schaal en maat van project Steenbeek bood een ideale kans om ervaring op te doen, zonder direct grote risico’s te nemen,” zegt Rob van Beek, Directeur-bestuurder bij corporatie De Goede Woning en opdrachtgever van het project.

De corporatie blijft kritisch kijken naar de toepasbaarheid van biobased bouwen in andere projecten. De betaalbaarheid voor huurders is daarbij een belangrijke factor. “Niet elk project leent zich automatisch voor biobased oplossingen, maar waar het kan, willen we bij De Goede Woning altijd duurzame keuzes verkennen.”

Bouwbedrijf met een missie

Bij Veeneman Bouw zit maatschappelijk verantwoord ondernemen al generaties lang in het DNA. Het bedrijf werkt regionaal, met vakmensen uit de omgeving, en zet zich actief in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit die sociale betrokkenheid is duurzaam bouwen een logische volgende stap. Veeneman nam dan ook zelf het initiatief om voor project Steenbeek een biobased scenario voor te stellen. “Wij kregen daarbij, als ketenpartner van Boeren voor Biobased Bouwen, ondersteuning van een expert van Building Balance. Hij heeft ons verder geholpen met vragen op het gebied van regelgeving en detailontwerpen én praktische tools waarmee Veeneman de verwachte COâ‚‚-besparing inzichtelijk kon maken”, zegt commercieel manager Fredrick Keizer van Veeneman bouw. “ De extra kosten van biobased bouwen, in dit geval 15%, bleken voor De Goede Woning geen onoverkomelijk bezwaar. Dankzij het overtuigende verhaal, de meetbare milieuwinst én de gezamenlijke ambitie, ging het licht op groen.”

Het traject heeft ook waardevolle lessen opgeleverd. Omdat het oorspronkelijke ontwerp nog uitging van traditionele bouwmethodes, moest er tijdens het proces worden omgeschakeld naar biobased oplossingen. Fredrick Keizer: “Dat kostte tijd en geld. In toekomstige projecten willen we dan ook graag vanaf het eerste initiatief betrokken zijn, zodat er vanaf de start circulair en biobased gedacht kan worden.”

Ketenkracht als sleutel

Wat dit project vooral laat zien, is dat de transitie naar biobased bouwen pas echt op gang komt als partijen in de keten samen optrekken. “Je hoeft echt niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden; er is al zoveel kennis beschikbaar. Samenwerken en kennisdelen in de keten vind ik echt van onschatbare waarde. Ik roep dan ook andere gemeenten op om ook mee te doen, “ zegt Peter Messerschmidt.

De waarde van ketensamenwerking en kennisdeling is volgens alle betrokkenen onmisbaar om echt stappen te zetten. Alleen door samen te werken kunnen biobased ambities worden omgezet in échte, tastbare woningen. Het versnelt de ontwikkeling van biobased bouwen in de regio Stedendriehoek, die een behoorlijke bouwopgave de komende jaren heeft.

De bouwwerkzaamheden aan de Hoenderloseweg zijn inmiddels in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, nemen de eerste bewoners in de zomer van 2026 hun intrek. Project Steenbeek is daarmee niet alleen een voorbeeld van duurzaam bouwen, maar ook van duurzaam samenwerken. Het is een mooi voorbeeld voor hoe een nieuwe manier van bouwen vorm krijgt: stap voor stap, maar met de overtuiging dat het anders kan, en moet.