Duurzaam Gebouwd Magazine: actie voor de duurzaam gebouwde omgeving

De tweede editie van het Duurzaam Gebouwd Magazine is verschenen en nu online voor iedereen te lezen! Deze editie staat vol met actuele artikelen, vernieuwende initiatieven en inspirerende visies uit de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Thema’s als circulair bouwen, CO2‚-arm beton, netcongestie komen in de aanloop naar de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 uitgebreid aan bod.

“We moeten zeven miljoen woningen verbouwen in minder dan vijfentwintig jaar,” stelt Diederik Samsom, voorzitter van de Klimaattop GO 2025. Hij benadrukt in het coverinterview dat verduurzamen net zo vanzelfsprekend moet worden als brood kopen.

Een greep uit de verhalen:

Rondetafel CO2‚-budget: “Een woning die CO2‚ opslaat opent ogen. Dat werkt beter dan een MPG-score.”

Woonbedrijf Eindhoven: “Met isolatie en ventilatie kunnen we een woning vaak van een laag energielabel naar A krijgen.”

Dura Vermeer over beton: “Met relatief kleine investeringen realiseerden we 35 procent CO2‚-reductie bij beton.”

TU Delft over netcongestie: “Netcongestie verdwijnt niet… maar wél slimmer omgaan met vraag en aanbod.”

VKG-directeur Albert Zegelaar over circulair kozijnbeheer: “We zien het liefst alle oude kozijnen terugkomen in de keten.” Albert Zegelaar benadrukt dat het bestaande VKG-recyclingsysteem al 75 procent van alle oude kunststof kozijnen verwerkt en dat de ambitie is om dat naar 100 procent te brengen – om zo het Klimaatakkoord te ondersteunen.

In aanloop naar de Klimaattop Gebouwde Omgeving op 5 en 6 november in Utrecht klinkt Diederik Samsoms oproep duidelijk: “Op de Klimaattop GO 2025 moet het gebeuren. Dan komen we in actie.”

Lees hier het nieuwe interactieve magazine nu online.