Whitepaper: verduurzaming van bedrijfsvastgoed

Wat levert verduurzaming van je bedrijfspand concreet op? En hoe pak je het slim aan, zonder zorgen over regelgeving, techniek of financiering? In deze nieuwe whitepaper krijg je praktische inzichten aangereikt om jouw vastgoed stap voor stap te verduurzamen.

De energiekosten vormen een steeds groter deel van de totale servicekosten van bedrijfsvastgoed. Voor veel eigenaren is dat al reden genoeg om aan de slag te gaan met energie-efficiëntie. Verduurzaming van het pand is dan een logische stap met potentieel forse besparingen op energie en kosten.

Toch blijkt in de praktijk dat veel vastgoed de duurzaamheidsdoelen nog niet haalt. Sinds 2023 geldt voor kantoorgebouwen de wettelijke eis van minimaal energielabel C, maar ruim één op de vijf panden voldoet daar nog niet aan. En dat terwijl verduurzaming niet alleen goed is voor de portemonnee, maar ook voor comfort, uitstraling en bezettingsgraad. Ook op basis van de Wet Milieubeheer zijn bedrijven al jarenlang verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen als deze binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Dit geldt voor veel meer sectoren dan alleen de industrie. Ook kantoren, scholen, supermarkten en culturele instellingen vallen binnen deze verplichting.

Waarom blijft actie dan uit?

Ondanks een positieve businesscase ervaren veel vastgoedeigenaren en huurders nog altijd drempels: gebrek aan tijd, overzicht of kennis. Cijfers bevestigen dat beeld. Bijna 20 procent van de panden met energielabel scoort lager dan C, en 12 procent van de kantoren heeft zelfs helemaal geen label. Er is dus werk aan de winkel.

Aan de slag zonder zorgen

De whitepaper laat zien hoe je de verduurzamingsopgave kunt oppakken met overzicht, inzicht en resultaat. Je leest hoe een integrale oplossing je volledig kan ontzorgen, van eerste analyse tot uitvoering.

Download hier de whitepaper en ontdek hoe je bedrijfsvastgoed toekomstbestendig maakt en kosten bespaart.