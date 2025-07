Wie is jouw favoriet voor de ABN AMRO Duurzame 50 van 2025?

Wie wordt de winnaar van de 13e editie van de ABN AMRO Duurzame 50? De zoektocht is opnieuw begonnen: wie maakt er volgens jou de meeste impact bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en wie zorgt met een individuele inspanning voor een collectief verschil? Nomineren kan tot 26 september.

De ABN AMRO Duurzame 50 is dé lijst met professionals die aantoonbaar bijdragen aan een duurzamere gebouwde omgeving. Zij zijn de aanjagers, verbinders, versnellers en vernieuwers van de sector. Jaarlijks zetten we deze mensen op het podium om hun werk, inzet en visie te eren en om anderen te inspireren om ook in beweging te komen.

Bedenker, maker, doener

Dit jaar richt de jury zich opnieuw op drie belangrijke rollen in de keten:

De Bedenker: maakt beleid, ontwerpt, ontwikkelt, adviseert en begeleidt.

De Maker: produceert en levert duurzame concepten en producten.

De Doener: bouwt, installeert en monteert met oog voor circulariteit, energie-efficiëntie en toekomstwaarde.

De winnaar van de Duurzame 50 komt ook uit één van deze categorieën en wint beide onderdelen.

Naast de hoofdprijs wordt ook dit jaar weer de Young Professional Award uitgereikt.

De jury stelt een top 50 ranglijst samen en vanaf 17 oktober opent de publieksverkiezing. De uitreiking van de awards vindt plaats op de Klimaattop GO waar we alle koplopers op 5 november 2025 verwelkomen en er een onvergetelijke uitreiking van maken.

Nomineer nu jouw favoriet

Op deze pagina vind je meer informatie om te nomineren. Wie wordt dit jaar de winnaar van de felbegeerde award? Nomineer voor 26 september 2025 jouw collega, opdrachtgever, partner of bekende uit je netwerk.