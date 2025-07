Webinar: Vernieuwde software voor gebouwonderhoud

Een meerjaren onderhoudsplanning blijft vaak steken in een statische lijst, die te weinig bijdraagt aan belangrijke doelstellingen. In dit webinar gaat Mark van Burg, Sales Director bij Planon Building Management in op de voordelen van de nieuwe generatie Planon software.

Veel organisaties werken met een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) om grip te houden op de staat, de kosten en de levensduur van hun vastgoed. In de praktijk blijkt deze MJOP helaas vaak te blijven steken in een statische lijst, die te weinig bijdraagt aan de doelstellingen voor duurzaamheid, compliance, kwaliteit (NEN 2767) en grip op de exploitatie.

Daarbij wordt de uitvoering ervan bemoeilijkt door de groeiende complexiteit in gebouwbeheer: de toegenomen wet- en regelgeving, de opkomst van Internet of Things, de verwachtingen vanuit de organisatie en de nadruk op de levenscycluskosten. Het is dan ook essentieel om tot een uniforme, kwalitatieve en data-gedreven aanpak te komen, waarbij alle gebouwdelen, installaties, activiteiten én risico’s samenkomen in één platform.

In dit webinar gaat Mark van Burg, Sales Director bij Planon Building Management in op de voordelen van de nieuwe generatie Planon software voor Asset & Maintenance management. Ook worden verschillende functionele verbetering gedemonstreerd waarbij de focus ligt op de eenvoud en het gebruiksgemak. Het webinar vindt plaats op dinsdag 16 september om 10.00 uur en is gratis. Mark van Burg is een creatieve denker die vanuit zijn talent om snel verbanden te leggen graag de samenwerking zoekt om nieuwe ideeën te realiseren. Met een achtergrond in bedrijfskunde en ruime ervaring met het automatiseren van vastgoed- en onderhoudsprocessen heeft Mark zich ontwikkeld tot een commerciële manager gericht op People, Planet & Profit.

