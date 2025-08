FSC waardeert WEC’s duurzame houtkeus

Deze week zijn er twee 2-meter hoge tropisch houten abri’s geplaatst op het buitenterrein van het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. Dit is een bedankje van FSC Nederland aan het WEC voor het beschermen van de tropische bossen door de keuze voor FSC-gecertificeerd tropisch hout voor de lamellen aan de gevel, de vlonders op het dakterras en het hout voor de landschapsinrichting.

"We merken dat er nog te vaak mensen juist om het tropische bos te beschermen liever geen tropisch hout gebruiken. Maar verantwoorde houtoogst is nooit de oorzaak van ontbossing. Met de keuze voor FSC-gecertificeerd (tropisch) hout wordt duurzaam bosbeheer beloond. Hierdoor is er geen financiële noodzaak om het bos om te zetten in grond voor landbouw, zoals sojaplantages, of veeteelt. En dus blijft het bos behouden. Tropisch hout heeft eigenschappen waardoor de kans om het te recyclen erg groot is en is daarmee een extra duurzame keuze." aldus Wyke Smit, directeur van FSC Nederland.

Om kennis en bewustwording over tropisch hout te vergroten zijn er verschillende QR-codes te scannen waarmee nieuwsgierige voorbijgangers middels audiofragmenten meer te weten kunnen komen over tropisch hout, tropische bossen en FSC. De audiofragmenten zijn onder andere ingesproken door onderzoeker Joeri Zwerts, klimaatoptimist Maartje Bregman en Mark Kemna van FSC Nederland.

WEC als bosbeschermer

Duurzaamheid stond voorop bij de ontwikkeling van het WEC. Het gebouw is zeer energiezuinig en gasloos, waarbij alle installaties werken op basis van elektriciteit. Naast een fossielvrije energievoorziening maken ze in het gebouw gebruik van duurzame materialen waaronder gerecycled FSC-gecertificeerde tropische hout geleverd door Hupkes Wijma en verwerkt door Dijkstra Draisma. Het recyclen van tropisch hout is niet alleen de beste manier om zoveel mogelijk uit het hout te halen (door de levenscyclus te verlengen), maar het helpt ook de afvalvolumes te verminderen. FSC recycled is het enige keurmerk dat er is voor de recycling van een grondstof en alleen producten die 100% gerecyclede materialen bevatten, mogen het label FSC Recycled dragen. Tropisch hout heeft verschillende eigenschappen waarmee de kans om het te recyclen erg groot is en is daarmee een extra duurzame keuze.

"Bij de bouw van het nieuwe WEC is elke keuze gemaakt met duurzaamheid als uitgangspunt, zo ook het hergebruik van tropisch hardhout. Het Basralocus-hout begon zijn leven in de bossen van Suriname, deed daarna vijftig jaar dienst als meerpalen in de haven van Kiel en kreeg bij ons een derde leven als zonwering en loopdek. Een verantwoorde keuze, met een prachtig verhaal én een stoere uitstraling die past bij het karakter van het gebouw. Als WEC dragen we het belang van duurzame keuzes graag uit en we vinden het daarom ontzettend waardevol dat FSC dit een groter podium wil geven." Hester de Vries, Manager Marketing bij het WEC

"Wij ondersteunen wereldwijd duurzaam bosbeheer door te kiezen voor FSC-gecertificeerd hardhout, waarmee we ontbossing tegengaan en waardevolle bossen beschermen tegen destructief landgebruik. Tegelijkertijd minimaliseren we afval en geven we bestaand tropisch hout een tweede leven door het toepassen van FSC-gerecycled hout." Jeroen Veldkamp – Projectleider & Verkoper Woningbouw Hupkes Wijma

Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma: "Wij zijn er uitermate trots op dat we dit mooie gebouw op deze unieke locatie hebben mogen realiseren. In het WEC kregen meer dan 200 gebruikte Basralocus meerpalen uit de haven van Kiel een nieuwe functie, onder andere in de prachtige zonweringsconstructie, op het dak en in het interieur. Door te kiezen voor FSC-gerecycled tropisch hardhout geven we niet alleen bestaand materiaal een nieuw leven, maar tonen we ook aan dat esthetiek en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Een tastbaar bewijs dat circulair bouwen en verantwoord bosbeheer elkaar kunnen versterken."

Campagne Hier hout, daar bos

De abri’s bij het WEC zijn onderdeel van de meerjarige campagne ‘Hier hout, daar bos’. Met deze campagne wil FSC Nederland de bewustwording over ieders invloed op het beschermen van de (tropische) bossen onder de aandacht brengen. FSC lanceerde als onderdeel van deze campagne een online kennisplatform (www.hierhoutdaarbos.nl) met daarop de meest gehoorde vragen en overtuigingen rondom tropisch hout, met daarbij behorende feiten en argumenten. FSC wil zo vooral de bewustwording over onze eigen rol in bosbescherming vergroten. Door projecten zoals het WEC en eerder de IJBoulevard in het zonnetje te zetten hoopt FSC andere organisaties te inspireren en motiveren hun voorbeeld te volgen.