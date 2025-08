Webinar deelt ervaringen duurzaam aanbesteden

Steeds meer gemeenten, corporaties en andere partijen willen duurzaamheid meenemen in bouwprojecten. Hoe doe je dat in aanbestedingen? Je wil invulling geven aan lokale duurzaamheidsambities, maar ook aan de klimaatdoelen.

Tegelijkertijd mogen er geen extra lokale eisen bovenop het Bouwbesluit worden gesteld. Dat lijkt lastig, maar door te sturen op prestaties in plaats van op maatregelen, is er toch ruimte. Dit vraagt om een slimme aanpak, waarbij ontwikkelaars vrijheid houden, maar ook worden uitgedaagd voor een duurzaam eindresultaat.

Webinar: ervaringen en aanpak in de praktijk

Op 26 juni organiseerde W/E adviseurs een webinar over dit onderwerp. Hierin werd met experts en gemeenten besproken hoe je duurzaamheid goed kunt borgen in aanbestedingen. Zo kwamen gemeenten Almere en Gooise Meren aan het woord. Zij vertelden hoe zij met behulp van prestatie eisen werken aan duurzame projecten en welke leerpunten ze daarbij tegen zijn gekomen. Daarnaast werd een mogelijke werkwijze aan de hand van GPR Gebouw gedeeld en werd getoond hoe het instrument werkt in elke fase van het aanbestedingsproces.

Bekijk de video door bovenaan op de afspeelknop te drukken, of ga naar deze pagina.