Aanpassing CSRD: “Route naar toekomstbestendiger bedrijf”
De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is aangepast en uitgesteld, na een besluit van het Europese Parlement. Maar: “Dit is geen last, maar een route, naar een sterker, toekomstbestendig bedrijf.”
Althans, dat hoor je als je het vraagt aan Nisrene Haddad, CSR Director van Manutan Group. De CSRD verplicht bedrijven om gestructureerd te rapporteren over hun impact op duurzaamheidsthema’s als klimaatverandering, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden (ESG).
De nieuwe maatregelen verkleinen de groep rapportageplichtige bedrijven aanzienlijk. De drempel voor een 'groot' bedrijf is verhoogd van 250 naar meer dan 1.000 werknemers, in combinatie met de bekende omzet- of balanstotalen. Hierdoor valt naar schatting 80 procent van de oorspronkelijk beoogde bedrijven buiten de richtlijn. De deadlines zijn ook opgeschoven: grote ondernemingen rapporteren nu over boekjaar 2027 en beursgenoteerde mkb-bedrijven over boekjaar 2028.
Voorbereiding is uitdaging
Voorbereiding blijft een uitdaging, zo blijkt uit onderzoek: slechts 13 procent van de bedrijven is klaar, terwijl 37 procent implementeert, 32 procent oriënteert en 6 procent nog moet beginnen. Dit komt niet door een gebrek aan wil: 68 procent vindt duurzaamheidsrapportage belangrijk en ziet voordelen als bewustere beslissingen (38 procent) en een betere reputatie (34 procent).
Impact in de keten
De grootste struikelblokken zijn kosten (35%) en de complexiteit van IT-systemen (32%), versterkt doordat de helft van de organisaties nog op spreadsheets leunt. Een effectieve aanpak begint bij de dubbele materialiteitsanalyse om impact en financiële risico’s te bepalen. De meeste impact zit vaak in de keten; uitleggen aan leveranciers dat de CSRD een marktbrede eis wordt, verandert weerstand in samenwerking.
Intern is een sleutelrol weggelegd voor de CFO en IT om te zorgen dat duurzaamheidsdata net zo robuust wordt als financiële cijfers. Vooruitstrevende bedrijven gebruiken deze data vervolgens proactief, bijvoorbeeld door een eigen beoordelingssysteem te ontwikkelen dat de milieu-impact van producten toont. Dit helpt klanten bij hun keuzes en stimuleert leveranciers om te verduurzamen.
Marathon
Het uitstel is geen excuus om stil te staan; duurzaamheid is een marathon, geen sprint. Door nu te beginnen, wordt rustig draagvlak gebouwd en paniek op het laatste moment voorkomen. Een slimme strategie is om nu te focussen op datapunten die overlappen met de eigen CSR-strategie en de rest tijdelijk te parkeren.
“De boodschap voor ondernemers is duidelijk: begin klein, maar begin”, geeft Nisrene aan. “De belangrijkste conclusie is de onvermijdelijke ketendruk: bedrijven die niet rapportageplichtig zijn, zullen steeds vaker van hun grotere klanten de vraag krijgen om duurzaamheidsdata aan te leveren. Wie hier niet op voorbereid is, loopt een commercieel risico. De echte winst zit niet in compliance, maar in de mentaliteit. Duurzaamheid is geen kostenpost, maar een investering in een sterkere organisatie met loyalere klanten en betere financieringsmogelijkheden.”
