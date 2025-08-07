De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop Gebouwde Omgeving

Op 5 en 6 november gaat tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 officieel de Nationale Houtbouwgame van start: een uniek, gratis leerprogramma dat professionals helpt om snel en effectief aan de slag te gaan met grootschalige houtbouw. Dit is cruciaal, want het draagt bij een lager CO 2 -budget en een duurzamere gebouwde omgeving.

Het leerprogramma van vier weken helpt organisaties om snel en praktisch grip te krijgen op grootschalige houtbouw. Elke week besteed je één uur aan een inhoudelijke module met quizvragen, praktijkopdrachten en concrete voorbeelden. Je leert niet alleen van experts, maar vooral samen met collega’s, zodat kennis echt landt in de organisatie.

De game is ontwikkeld voor gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelende bouwers. Door samen te leren, bouw je als team aan een gedeelde basiskennis, heldere inzichten en praktische handvatten. Na vier weken weet je waar je het over hebt én hoe je houtbouw verder brengt in beleid, uitvoering of projectontwikkeling. Je vult hiermee belangrijke duurzaamheidsambities van je organisatie in, dankzij de opslag van koolstof in hout en de lagere milieu-impact ten opzichte van traditionele bouwmaterialen.

Sluit je aan en doe mee

Je speelt mee in een team van vijf tot tien personen. De inhoud is toepasbaar, laagdrempelig en kost weinig tijd. Deelname is volledig kosteloos dankzij ondersteuning van Built by Nature.

Wil je jouw organisatie klaarstomen voor de bouwtransitie? Doe dan mee met de Nationale Houtbouwgame. Samen bouwen we aan de toekomst van de gebouwde omgeving, met hout als fundament. Duurzaam Gebouwd is trotse samenwerkingspartner van de Nationale Houtbouwgame.

Wil je meer weten over deelname? Laat je gegevens hier achter en we nemen contact met je op.

