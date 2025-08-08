Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige woningbouw
Het verwarmen van tapwater neemt een steeds groter aandeel van het totale energieverbruik van een woning in. In goed geïsoleerde woningen met lage temperatuur verwarming is dat vooral het geval. Hoe belangrijk is het rendement waarmee een warmtepomp tapwater bereidt voor de energieprestaties van woningen en de woonlasten?
In de woningbouw verschuift de focus steeds meer naar energie-efficiëntie over de volle breedte van de installatie. Daarbij is het tapwaterrendement van warmtepompen een onderbelicht, maar zeer bepalend aspect. Waar ruimteverwarming door betere schilisolatie en ventilatieverliesbeperking (systeem D) steeds efficiënter wordt, blijft de warmtapwatervraag relatief constant. Het bereiden van warm tapwater is door de hogere temperaturen voor een warmtepomp een energie-intensief proces. Daarom is het rendement waarmee een warmtepomp tapwater bereidt van groot belang voor:
- De energieprestatie van de woning
- De dimensionering van de warmtepomp en voorraadvat
- De woonlasten van de eindgebruiker
Tapwaterprestaties
De warmtepompen van het type Amber van Itho Daalderop onderscheiden zich op het vlak van tapwaterprestaties uitzonderlijk sterk, zo blijkt uit recent gepubliceerde BCRG-verklaringen. BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen) is de onafhankelijke instantie die gecontroleerde productverklaringen registreert voor toepassing in onder meer de energieprestatie van gebouwen (EPG).
De Amber-serie van Itho Daalderop bestaat uit de Amber 65, 95 en 120 scoort uitzonderlijk goed op het vlak van tapwaterprestaties, zoals blijkt uit de officiële BCRG-verklaringen:
- Amber 65: Tapwaterrendement van 3,11 bij 200L voorraadvat
Bekijk verklaring Amber 65 ›
- Amber 95: Tapwaterrendement van 3,19 bij 240L voorraadvat
Bekijk verklaring Amber 95 ›
- Amber 120: Tapwaterrendement van 3,12 bij 270L voorraadvat
Bekijk verklaring Amber 120 ›
“Met een uitzonderlijk tapwaterrendement tot 3,49 (Amber 95 i.c.m. voorraadvat 270L) behoort dit warmtepompsysteem tot de best presterende op de markt”, laat Itho Daalderop weten. Het systeem gaat zeer efficiënt om met elektriciteit bij de bereiding van warmtapwater, mede dankzij de toepassing van een aparte warmtewisselaar in de vloersteun in plaats van een traditionele spiraal in het voorraadvat en de hoge isolatiewaarde van het voorraadvat.
“De voorraadvaten, die in Nederland worden geproduceerd, zijn uiterst efficiënt en dankzij de zeer hoge aftapbaarheid vergelijkbaar met 20% grotere conventionele voorraadvaten. Aangezien tapwaterbereiding dagelijks en op hogere temperaturen plaatsvindt, vormt warm tapwater een groot deel van het jaarlijkse energieverbruik. Het hogere rendement vertaalt zich in lagere energiekosten, een betere ErP-classificatie voor sanitair warm water en een lagere CO2-uitstoot.”
Toekomstbestendige woningbouw
"Voor ontwikkelende partijen, technisch adviseurs en woningcorporaties die streven naar duurzame, energiezuinige én betaalbare woningen, is Amber dus een uitstekende keuze. De combinatie van deze warmtepomp met het zeer uitgebreide assortiment warmtepomp voorraadvaten (zowel hangend, staand als liggend), maakt de combinatie zeer interessant voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw die naar gasloos wordt gerenoveerd."
Lees hier meer informatie.
