Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige woningbouw

Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige woningbouw

Het verwarmen van tapwater neemt een steeds groter aandeel van het totale energieverbruik van een woning in. In goed geïsoleerde woningen met lage temperatuur verwarming is dat vooral het geval. Hoe belangrijk is het rendement waarmee een warmtepomp tapwater bereidt voor de energieprestaties van woningen en de woonlasten?

In de woningbouw verschuift de focus steeds meer naar energie-efficiëntie over de volle breedte van de installatie. Daarbij is het tapwaterrendement van warmtepompen een onderbelicht, maar zeer bepalend aspect. Waar ruimteverwarming door betere schilisolatie en ventilatieverliesbeperking (systeem D) steeds efficiënter wordt, blijft de warmtapwatervraag relatief constant. Het bereiden van warm tapwater is door de hogere temperaturen voor een warmtepomp een energie-intensief proces. Daarom is het rendement waarmee een warmtepomp tapwater bereidt van groot belang voor:

  • De energieprestatie van de woning
  • De dimensionering van de warmtepomp en voorraadvat
  • De woonlasten van de eindgebruiker

Tapwaterprestaties

De warmtepompen van het type Amber van Itho Daalderop onderscheiden zich op het vlak van tapwaterprestaties uitzonderlijk sterk, zo blijkt uit recent gepubliceerde BCRG-verklaringen. BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheidsverklaringen) is de onafhankelijke instantie die gecontroleerde productverklaringen registreert voor toepassing in onder meer de energieprestatie van gebouwen (EPG).

De Amber-serie van Itho Daalderop bestaat uit de Amber 65, 95 en 120 scoort uitzonderlijk goed op het vlak van tapwaterprestaties, zoals blijkt uit de officiële BCRG-verklaringen:

“Met een uitzonderlijk tapwaterrendement tot 3,49 (Amber 95 i.c.m. voorraadvat 270L) behoort dit warmtepompsysteem tot de best presterende op de markt”, laat Itho Daalderop weten. Het systeem gaat zeer efficiënt om met elektriciteit bij de bereiding van warmtapwater, mede dankzij de toepassing van een aparte warmtewisselaar in de vloersteun in plaats van een traditionele spiraal in het voorraadvat en de hoge isolatiewaarde van het voorraadvat.

“De voorraadvaten, die in Nederland worden geproduceerd, zijn uiterst efficiënt en dankzij de zeer hoge aftapbaarheid vergelijkbaar met 20% grotere conventionele voorraadvaten. Aangezien tapwaterbereiding dagelijks en op hogere temperaturen plaatsvindt, vormt warm tapwater een groot deel van het jaarlijkse energieverbruik. Het hogere rendement vertaalt zich in lagere energiekosten, een betere ErP-classificatie voor sanitair warm water en een lagere CO2-uitstoot.”

Toekomstbestendige woningbouw

"Voor ontwikkelende partijen, technisch adviseurs en woningcorporaties die streven naar duurzame, energiezuinige én betaalbare woningen, is Amber dus een uitstekende keuze. De combinatie van deze warmtepomp met het zeer uitgebreide assortiment warmtepomp voorraadvaten (zowel hangend, staand als liggend), maakt de combinatie zeer interessant voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw die naar gasloos wordt gerenoveerd."

Lees hier meer informatie.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c260 c265
description Artikel
De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop Gebouwde Omgeving

De Nationale Houtbouwgame gelanceerd op Klimaattop ...

Op 5 en 6 november gaat tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 officieel de Nationale Houtbouwgame van start: een uniek, gratis leerprogramma dat professionals ...

Lees verder

Houtbouwgame
c21 c225 c265
description Artikel
Van data naar duurzaam 

Van data naar duurzaam 

“We willen iets met duurzaamheid… maar wat precies?” Organisaties weten dat verduurzaming noodzakelijk is, maar het waar, hoe en wanneer blijft ...

Lees verder

c223 c265
book Download
Whitepaper: Verduurzaming van jouw energievoorziening

Whitepaper: Verduurzaming van jouw energievoorziening

De energietransitie is in volle gang. Als vastgoedeigenaar, -beheerder of projectontwikkelaar sta je voor ingrijpende strategische keuzes die bepalend zijn ...
file_download Direct gratis downloaden
c21 c41 c225 c243 c265
description Artikel
Woningcorporatie verduurzaamt bijna 3.500 woningen

Woningcorporatie verduurzaamt bijna 3.500 woningen

In samenwerking met vier bouwpartners heeft Lefier de afgelopen jaren 3.442 sociale huurwoningen grondig verduurzaamd. Huurders profiteren hierdoor van een lagere ...

Lees verder

c21 c225 c237 c265
description Artikel
Interview Diederik Samsom: deel 2

Interview Diederik Samsom: deel 2

Volgens Diederik Samsom moet het gesprek over duurzaamheid plaatsvinden aan de keukentafel, door gezinnen. "We moeten stimuleren om duurzamer gedrag te vertonen." ...

Lees verder

c21 c41 c225 c260 c265
description Artikel
Rapport: ‘Stimuleer vezelgewassen door opkopen koolstofcertificaten’

Rapport: ‘Stimuleer vezelgewassen door ...

Een rapport, te lezen op de website van Rijksoverheid.nl, laat zien dat het stimuleren van de aanplant van vezelgewassen het beste kan door het opkopen van koolstofcertificaten ...

Lees verder

Rapport, Carbon Credits
c21 c225 c265
description Artikel
Bijzondere samenwerking bij binnenstedelijke transformatie

Bijzondere samenwerking bij binnenstedelijke ...

Van circa 2.000 verouderde sociale huurwoningen naar zo’n 5.500 duurzame, toekomstbestendige woningen: De Dreven, Gaarden en Zichten zijn drie levendige, ...

Lees verder

Binnenstedelijke transformatie
c21 c225 c243 c265
description Artikel
De knop omzetten bij belangrijke transities

De knop omzetten bij belangrijke transities

Van energietransitie tot meerdere generaties laten samenwerken op de werkvloer en de kracht van AI: de Pop-Up Kennishub West Nederland, georganiseerd door Antea ...

Lees verder

Verslag, Pop-Up Kennishub
c21 c26 c40 c265
business Project
130 houten vloeren geïsoleerd in Hoogeveen

130 houten vloeren geïsoleerd in Hoogeveen

Een project waarin innovatie, sociale duurzaamheid en goede communicatie samenkomen. Hoe pakt woningcorporatie Domesta de verduurzaming aan van 130 woningen met ...

Lees verder

Isolatie, Isolatiemateriaal
c23 c225 c237 c265
description Artikel
Interview Diederik Samsom: deel 1

Interview Diederik Samsom: deel 1

Het duizelt als we proberen samen te vatten wat Diederik Samsom de afgelopen decennia voor elkaar heeft gebokst: politicus, PvdA-lid van de Tweede Kamer, campagneleider ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c260 c265
description Artikel
Al lerend wil Eindhovense corporatie circulair worden

Al lerend wil Eindhovense corporatie circulair ...

“Door het te doen, kunnen we leren.” Vanuit die filosofie werkt Woonstichting ’thuis aan de verduurzaming en het circulair maken van haar organisatie ...

Lees verder

Woningcorporatie aan het woord
c21 c26 c40 c184 c265
business Project
Woningcorporatie bouwt 25 Nul op de Meter-woningen in Klazienaveen

Woningcorporatie bouwt 25 Nul op de Meter-woningen ...

De nieuwbouw is bestemd voor sociale huur en wordt gerealiseerd door Dura Vermeer en Lefier. Het doel is om de woningen in de tweede helft van dit jaar op te leveren.

Lees verder

Nul op de Meter
permalink

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up