Drie burgerinitiatieven voor soepele energietransitie

timer4 min
Drie burgerinitiatieven voor soepele energietransitie

Terwijl huishoudens worden aangespoord om energie te besparen door korter te douchen of de thermostaat lager te zetten, blijven systeemfactoren zoals fossiele subsidies, investeringen in olie en gas, en een gebrek aan democratische zeggenschap in de energietransitie vaak buiten beeld. Dit artikel introduceert Almere Energie(k), drie burgerinitiatieven - Almeerse Wind, de Groene Reus en Stadswijkverwarming - die deze ongelijkheid gezamenlijk met de gemeente en provincie aanpakken en pleiten voor een rechtvaardige, lokaal gewortelde energietransitie.

Door de nadruk te leggen op collectieve actie, biedt het samenwerkingsverband Almere Energie(k) een alternatief voor de individuele verantwoordelijkheid die vaak wordt benadrukt in klimaatdiscours.

Isolatieoffensief Gemeente Almere

Het isolatieoffensief van de gemeente Almere biedt een uitgelezen kans om de ambities van bewonersinitiatieven te verbinden aan gemeentelijk beleid. Door woningisolatie slim te koppelen aan lokale warmteoplossingen, zoals lage-temperatuurwarmtenetten of collectieve energiesystemen, ontstaat meer dan alleen energie-efficiëntie: het versterkt naar het idee van het initiatief ook het eigenaarschap in de wijk en stimuleert samenwerking tussen bewoners, lokale ondernemers en overheden. “Precies zoals de Local4Local-principes beogen, groeit zo een veerkrachtige gemeenschap van onderop waarin duurzaamheid, sociale verbondenheid en praktische actie hand in hand gaan”, laat het initiatief weten.

Klimaatverlamming: Een groeiend probleem

De roep om individuele gedragsverandering, zoals minder energieverbruik of het scheiden van afval, is diep geworteld in de milieubeweging. Echter, deze benadering heeft geleid tot wat we ‘klimaatverlamming’ noemen: een gevoel van machteloosheid onder burgers, met name jongeren, die zien dat hun individuele acties weinig impact hebben in vergelijking met de activiteiten van grote vervuilers. Onderzoek toont aan dat slechts 100 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 71% van de wereldwijde COâ‚‚-uitstoot sinds 1988 (CDP, 2017). Tegelijkertijd worden burgers geconfronteerd met stijgende energiekosten en een energietransitie die vaak ontoegankelijk is voor huishoudens met lagere inkomens. In Almere, waar de energierekening voor veel huishoudens een zware last vormt, versterkt dit gevoel van ongelijkheid de kloof tussen burger en de politiek.

De mythe van individuele verantwoordelijkheid

De slogan “een beter milieu begint bij jezelf” is een voorbeeld van hoe verantwoordelijkheid wordt verschoven van systeemactoren naar individuen. Deze strategie, die haar oorsprong vindt in campagnes van de plasticindustrie in de jaren ’80 en ’90, legt de nadruk op consumentengedrag om de aandacht af te leiden van structurele vervuiling (MacBride, 2012). In Almere zien we een vergelijkbare dynamiek: terwijl bewonersgroepen pleiten voor betere isolatie en duurzame mobiliteit, worden veel beslissingen over de energietransitie nog steeds gedreven door commerciële belangen. Grote energiebedrijven opereren, zonder voldoende ruimte voor burgerparticipatie of aandacht voor sociale rechtvaardigheid.

Almere Energie(k): Een lokale beweging voor verandering

Almere Energie(k) is een antwoord op deze uitdagingen. Dit burgerinitiatief, dat in 2025 aan kracht wint, verenigt Almeerders die streven naar een eerlijke en inclusieve energietransitie. De naam Almere Energie(k) combineert een speelse verwijzing naar lokale trots met een serieuze boodschap: de energietransitie moet niet alleen technisch, maar ook sociaal en democratisch zijn.

De beweging richt zich op twee pijlers:

Lokale oplossingen
Almere Energie(k) ondersteunt de ontwikkeling van buurtwarmtenetten, energiecoöperaties en andere gemeenschapsprojecten die energie lokaal en duurzaam maken ondersteunen. Voorbeeld: in Almere-Buiten werkt een groep bewoners aan een collectief warmtenet, waardoor afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt.

Almere Energie(k) ondersteunt de ontwikkeling van buurtwarmtenetten, energiecoöperaties en andere gemeenschapsprojecten die energie lokaal en duurzaam maken ondersteunen. Voorbeeld: in Almere-Buiten werkt een groep bewoners aan een collectief warmtenet, waardoor afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt.

Verder, in plaats van top-down beslissingen door energiebedrijven of overheden, pleiten we voor meer burgerinvloed. Dit betekent dat bewoners meepraten over investeringen of zelfs mede-eigenaar kunnen zijn in duurzame infrastructuur en dat publieke middelen worden ingezet voor publieke doelen.

Eerlijke energie als politieke daad

Almere Energie(k) benadrukt dat een rechtvaardige energietransitie onlosmakelijk verbonden is met politieke en economische keuzes. In Nederland ontvangt de fossiele industrie nog steeds aanzienlijke subsidies, terwijl de kosten van de energietransitie vaak worden afgewenteld op huishoudens. Dit creëert een ongelijk speelveld, waarbij duurzaamheid een luxe wordt die niet voor iedereen toegankelijk is. Almere Energie(k) pleit daarom voor een herverdeling van middelen: subsidies moeten niet alleen ten goede komen aan huishoudens met een koopwoning, maar ook aan huurders en mensen met lagere inkomens.

Van klimaatstress naar samenkracht

De kracht van Almere Energie(k) ligt in de verschuiving van individuele klimaatstress naar collectieve ‘samenkracht’. Door burgers te betrekken bij lokale energieprojecten en hen te empoweren om machtsstructuren te bevragen, biedt de beweging een alternatief voor de passieve oproepen tot gedragsverandering. Dit sluit aan bij bredere trends in Europa, waar burgercoöperaties en lokale energie-initiatieven aan populariteit winnen. In Almere kan deze aanpak niet alleen bijdragen aan een lagere COâ‚‚-uitstoot, maar ook aan een sterker gemeenschapsgevoel en economische veerkracht.

De energietransitie is meer dan een technisch verhaal

Almere Energie(k) laat zien dat de energietransitie meer is dan een technisch vraagstuk; het is een kwestie van macht, eigenaarschap en sociale rechtvaardigheid. Door de focus te verleggen van individuele verantwoordelijkheid naar collectieve actie en kritische vragen, biedt de beweging een hoopvolle visie voor Almere. Het is tijd om afscheid te nemen van de mythe dat een beter klimaat begint bij jezelf. In plaats daarvan begint het bij samenwerken, het bevragen van systemen en het eisen van een eerlijke toekomst. In Almere gebeurt dat nu. Almere verdient beter dan een warmtepomp met winstoogmerk. 

Van klimaatstress naar samenkracht: “Onze buurt. Onze energie. Onze toekomst.”

Tekst: Marcel Kolder, bestuurder stichting Stadswijkverwarming

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c265
description Artikel
Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige woningbouw

Belang van tapwaterrendement voor toekomstbestendige ...

Het verwarmen van tapwater neemt een steeds groter aandeel van het totale energieverbruik van een woning in. In goed geïsoleerde woningen met lage temperatuur ...

Lees verder

Toekomstbestendige woningbouw
c21 c41 c225 c243 c301
description Artikel
E-zine Netcongestie

E-zine Netcongestie

Netcongestie wordt vaak in één adem genoemd met allerlei uitdagingen. We sluiten onze ogen niet voor de complexiteit voor de opgave, maar geven in ...

Lees verder

E-zine
c21 c225 c243 c301
description Artikel
Whitepaper laat kansen netcongestie zien

Whitepaper laat kansen netcongestie zien

Uitbreiden, verduurzamen of misschien denk je zelfs aan nieuwbouw. Je organisatie moet blijven draaien, inspelen op ontwikkelingen én voldoen ...

Lees verder

Whitepaper
c223 c243
book Download
Bedrijfsvastgoed verduurzamen loont

Bedrijfsvastgoed verduurzamen loont

Deze whitepaper geeft je inzicht in wat verduurzaming van vastgoed oplevert, hoe je dit kunt aanpakken, en hoe je je in dit proces volledig kunt laten ...
file_download Direct gratis downloaden
c21 c41 c225 c243 c265
description Artikel
Woningcorporatie verduurzaamt bijna 3.500 woningen

Woningcorporatie verduurzaamt bijna 3.500 woningen

In samenwerking met vier bouwpartners heeft Lefier de afgelopen jaren 3.442 sociale huurwoningen grondig verduurzaamd. Huurders profiteren hierdoor van een lagere ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
description Artikel
Werkbezoek gemeente Gouda: lat voor verduurzaming ligt hoog

Werkbezoek gemeente Gouda: lat voor verduurzaming ...

De verduurzaming van maatschappelijk vastgoed levert een grote bijdrage aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Als we over minder dan ...

Lees verder

c21 c225 c243 c301
description Artikel
'Een betaalbare energietransitie is mogelijk'

'Een betaalbare energietransitie is mogelijk'

De val van het kabinet vorige week opent nieuwe mogelijkheden voor belangrijke thema’s als energie en de aanpak van het overvolle stroomnet. Het vorige kabinet ...

Lees verder

EV
c21 c225 c243 c265
description Artikel
De knop omzetten bij belangrijke transities

De knop omzetten bij belangrijke transities

Van energietransitie tot meerdere generaties laten samenwerken op de werkvloer en de kracht van AI: de Pop-Up Kennishub West Nederland, georganiseerd door Antea ...

Lees verder

Verslag, Pop-Up Kennishub
c21 c225 c243
description Artikel
Platform voor AI-gedreven optimalisatie van gebouwen

Platform voor AI-gedreven optimalisatie van ...

Een platform biedt gebouwbeheerders en installateurs een hulpmiddel om het energieverbruik en de prestaties van één of meerdere gebouwen efficiënt ...

Lees verder

Platform, AI
c21 c225 c243
description Artikel
Kansen voor verduurzaming van bestaand vastgoed

Kansen voor verduurzaming van bestaand vastgoed

Het verduurzamen van bestaand zakelijk vastgoed heeft veel voeten in de aarde. Technische mogelijkheden, het rendement en de planning zijn vaak lastig op papier ...

Lees verder

Verduurzamen bestaand vastgoed
c21 c184 c225 c243
description Artikel
Warmtepompnet voor verduurzamen rijtjeswoningen en portieketageflats

Warmtepompnet voor verduurzamen rijtjeswoningen ...

Een variant op de Zeer Lage Temperatuur (ZLT) warmtenetten is het Warmtepompnet. Een oplossing die volgens Itho Daalderop in het bijzonder interessant is voor de ...

Lees verder

Warmtepompnet
c21 c184 c225 c243 c263
description Artikel
Samenwerken voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving

Samenwerken voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving

Al over minder dan vijf jaar moeten we 55 procent CO2-reductie realiseren. Het potentieel hiervoor schuilt onder andere in het aanpakken van de installatietechniek ...

Lees verder

permalink

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up