Verjonging dankzij tien nieuwe partners 

Er traden op 1 juli 2025 maar liefst tien nieuwe partners toe bij ingenieurs- en adviesbureau DGMR. Het bureau zijn blij met hun komst, dat zorgt voor meer verjonging, diversiteit en een bredere expertise. “Met deze benoeming versterken we onze positie als koploper in duurzaamheid.”

Partners

De medewerkers die toetreden, zijn Jasper Pondman, Leo van Haren, Marije te Kulve, Patries Robijn, Paul Hoondert, Paulien Guijt, Robin van Ravensberg, Sabine van Aartsen, Tim Beuker en Wali Jalal. De nieuwe partners werken binnen de verschillende DGMR-sectoren Bouw, Milieu, Software en Beheer en bij dochteronderneming bba binnenmilieu.

Ze vormen samen met de andere veertien partners een team dat invulling geeft aan de hedendaagse en toekomstige vraagstukken. Waarbij vanuit de strategie aandacht is voor MVO, expertiseontwikkeling, samenwerking, groei en persoonlijke ontwikkeling. Met de aanstelling van de tien nieuwe partners kiest DGMR voor verjonging. Belangrijk voor de continuïteit en waarborging van de zelfstandigheid van DGMR op de langere termijn.

Participatie

Een stukje van het eigendom van DGMR ligt ook bij ruim honderd medewerkers. Zij maken gebruik van de participatieregeling en zijn vertegenwoordigd in de aandeelhoudersvergaderingen. Partners Michel van Kesteren en Atze Boerstra stopten als aandeelhouder. Michel blijft als senior adviseur bij DGMR betrokken. Atze maakt de overstap naar de TU Delft.

