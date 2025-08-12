Groei op belangrijke duurzaamheidsthema’s

Met een Sustainability Impact (SSI) score van 8,07 blijft Schneider Electric structureel groeien op belangrijke duurzaamheidsthema’s. “Dit is een belangrijk moment, omdat we nu de laatste fase van het programma voor 2021 – 2025 ingaan.”

Leidende rol

Dit kwartaal is Schneider Electric voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot ‘World's Most Sustainable Company’ door TIME en Statista. Deze erkenning volgt op de recente benoeming tot 'het meest duurzame bedrijf van Europa' door Corporate Knights. Het tweede kwartaal leverde volgens Schneider Electric ook concrete resultaten op: het doel om 1 miljoen mensen op te leiden in energiebeheer werd overtroffen.

Deze mijlpaal, die samenvalt met World Youth Skills Day 2025, wordt mogelijk gemaakt door het Youth Education & Entrepreneurship Program dat in meer dan 60 landen actief is. Het programma geeft kansarme gemeenschappen technische en ondernemersvaardigheden om deel te nemen aan de energietransitie.

Recente initiatieven laten de impact van het programma zien:

In Cox's Bazar, Bangladesh, wordt digital twin technologie gebruikt om ontheemde gemeenschappen te trainen in het repareren van zonnepanelen en het recyclen van elektronisch afval.

technologie gebruikt om ontheemde gemeenschappen te trainen in het repareren van zonnepanelen en het recyclen van elektronisch afval. Het programma Conserve My Planet betrekt studenten in India, Kenia, Vietnam en Thailand bij praktische duurzaamheidsprojecten.

Mobiele trainingsbanken in Brazilië geven gedetineerde jongeren les in hernieuwbare energie, wat hun re-integratie bevordert en de kans op terugval vermindert.

Daar waar onderwijs, technologie en missie elkaar ontmoeten, ontstaat de basis voor duurzame verandering.

Stijgende lijn

Daarnaast vertelt Schneider Electric over vooruitgang op duurzaamheidsdoelen als het verlagen van CO 2 -uitstoot en het verduurzamen van de toeleveringsketen:

734 miljoen ton COâ‚‚-uitstoot bespaard en vermeden voor klanten sinds 2018, waarmee de mijlpaal van 700 miljoen ton is gepasseerd.

De inspanningen om de toeleveringsketen koolstofarm te maken, blijven in een stroomversnelling. De operationele COâ‚‚-uitstoot van de 1000 grootste leveranciers van Schneider Electric is inmiddels met 48 procent verminderd, waarmee het jaardoel nog slechts twee procentpunten verwijderd is. Dit benadrukt de groeiende impact van het Zero Carbon Project, dat lokale oplossingen, on-site ondersteuning, inzichten in hernieuwbare energie en gerichte training combineert.

Het Decent Work Program bereikte in het tweede kwartaal van 2025 een dekkingsgraad van 79 procent, een stijging van 39 punten ten opzichte van vorig jaar, wat een verbetering van de arbeidsomstandigheden en naleving laat zien, met name in het Midden-Oosten, Oost-Azië en Japan.

“Als impactgedreven onderneming en 's werelds meest duurzame bedrijf, geloven we dat onderwijs één van de grootste drijfveren is voor verandering op de lange termijn. Het is een moment om trots te zijn dat we de grens van 1 miljoen getrainde mensen op het gebied van energiebeheer hebben gepasseerd. Het bewijst wat er mogelijk is als doel en handelen samenkomen”, aldus Esther Finidori, Chief Sustainability Officer. “Met nog zes maanden te gaan in ons Schneider Sustainability Impact-programma voor 2021-2025 is onze focus duidelijk: met volle overtuiging verder gaan en een blijvende impact maken.”

Lees voor meer informatie het volledige Q2 2025 Schneider Sustainability Impact-rapport, inclusief het meest recente voortgangsoverzicht.