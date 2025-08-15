WeGrow Award beloont meest innovatieve biobased bouwproject

De WeGrow Award is ondertussen een vast onderdeel van het WeGrow Congres. Tijdens de derde editie van dit event reikt een deskundige jury én deelnemersverkiezing de award uit aan het meest innovatieve biobased bouwprojecten in de periode 2024 / 2025.

Er zijn verschillende criteria die gelden voor het winnen van de award:

Criteria

  1. Biobased: Het project is gebaseerd op hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen en toepasbaar in de bouw- of infrasector.
  2. Opschaalbaar: Het project is geen eendagsvlieg maar de samenwerking, toegepaste innovaties, ontwerp en uitwerking kan (gedeeltelijk) worden overgenomen in vervolgprojecten.
  3. Duurzaam verdienmodel: Het project laat zien dat er met biobased bouwen geld verdiend kan worden door de gehele keten.

Aanmelden

Wil je jouw project aanmelden, omdat je overtuigd bent van de innovatieve en duurzame eigenschappen? Dat kan. Indienen kan tot 15 september aanstaande om 12 uur. De bekendmaking van de drie finalisten vindt uiterlijk 22 september 2025 plaats en je pitchmoment is op 30 september 2025 tijdens het WeGrow Congres.

De jury selecteert drie finalisten die hun project live mogen pitchen op het congres. Na afloop krijgen zowel de jury als het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens stemmen de aanwezige deelnemers live voor de uiteindelijke winnaar.

Je gegevens vul je in op deze pagina.

Foto: De winnaars van WeGrow Award 2024, HempFlax Bv & Kingspan Insulation

 

